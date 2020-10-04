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В реестр отечественного ПО включен продукт, основанный на иностранной разработке

Это опасный прецедент, говорят эксперты
Екатерина Кинякина
«Алми партнер»

Экспертный совет при Минцифре принял решение вернуть офисный пакет AlterOffice разработчика «Алми партнер» в реестр российского программного обеспечения, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ведомству, и председатель совета директоров компании Михаил Лебедев.

В ноябре прошлого года AlterOffice был исключен из реестра и признан заимствованным (это был первый случай исключения продукта). Тогда экспертный совет решил, что при разработке ПО компания взяла значительную часть программного кода у авторов LibreOffice, исключительные права на который принадлежат сообществу разработчиков The Document Foundation.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных