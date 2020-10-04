В реестр отечественного ПО включен продукт, основанный на иностранной разработке

В ноябре прошлого года AlterOffice был исключен из реестра и признан заимствованным (это был первый случай исключения продукта). Тогда экспертный совет решил, что при разработке ПО компания взяла значительную часть программного кода у авторов LibreOffice, исключительные права на который принадлежат сообществу разработчиков The Document Foundation.