В реестр отечественного ПО включен продукт, основанный на иностранной разработке

В реестр отечественного ПО включен продукт, основанный на иностранной разработкеЭто опасный прецедент, говорят эксперты
Экспертный совет при Минцифре принял решение вернуть офисный пакет AlterOffice разработчика «Алми партнер» в реестр российского программного обеспечения, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ведомству, и председатель совета директоров компании Михаил Лебедев.
В ноябре прошлого года AlterOffice был исключен из реестра и признан заимствованным (это был первый случай исключения продукта). Тогда экспертный совет решил, что при разработке ПО компания взяла значительную часть программного кода у авторов LibreOffice, исключительные права на который принадлежат сообществу разработчиков The Document Foundation.
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