AstraZeneca заказала онлайн-платформу у российской компании

AstraZeneca заказала онлайн-платформу у российской компанииОна предназначена для образовательных консилиумов онкологов
Британская AstraZeneca и российская IT-компания UNIM заключили контракт на разработку платформы для проведения образовательных консилиумов врачей, специализирующихся на онкологии. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.
«Мы сотрудничаем с технологическими компаниями, такими как UNIM LLC, чтобы создавать работающие технологии, которые позволяют добиваться лучших результатов, – заявил «Ведомостям» представитель британского офиса фармкомпании. – Роль патоморфолога (изучает патологические изменения в клетках и тканях организма. – «Ведомости») становится все более значимой, важно ускорить внедрение инновационных решений для точной диагностики онкобольных».
Для AstraZeneca UNIM адаптирует свою главную разработку – программное обеспечение Digital Pathology. Эта платформа работает больше пяти лет и позволяет привлекать к диагностике онкозаболеваний широкий круг врачей из разных стран.
В этом году на заказанной у UNIM платформе AstraZeneca планирует организовать масштабный образовательный проект, он будет направлен на повышение стандартов диагностики рака легких. В дальнейшем этот опыт может быть распространен на другие области терапии, уточнил представитель AstraZeneca.
Старт проекта запланирован на июнь, его продолжительность рассчитана на пять месяцев. За это время обучение на платформе пройдут 400 врачей-патоморфологов, преимущественно из стран Азии (Сингапур, Южная Корея, Тайвань), Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ) и Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина).
Проект актуален для всех стран мира, так как рак легких занимает лидирующую позицию в числе причин смерти среди онкологических заболеваний, уверяет основатель и совладелец UNIM Алексей Ремез. По его словам, стоимость контракта с AstraZeneca составила несколько десятков тысяч долларов.
«Большой образовательный проект призван способствовать распространению международных и междисциплинарных диагностических стандартов при лечении рака легких, – объясняет Ремез. – В диагностике и лечении онкологии задействованы врачи различных специальностей. У них разные критерии и методы лечения, что зачастую служит препятствием для достижения цели. Поэтому распространение стандартов диагностики играет критическую роль».
Совместный проект с AstraZeneca открывает новые возможности для всей сферы телемедицины, считает директор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман: «Технология UNIM позволяет оцифровывать гистологические препараты, загружать на платформу их цифровые образы, обсуждать и описывать их из любой точки мира, привлекая различных специалистов. Это открывает новые возможности для всех врачей, занимающихся лечением онкологии».
Внедрение современных цифровых технологий в патоморфологию очень перспективное направление, спрос на такие решения будет только расти, считает генеральный директор компании – разработчика систем диагностики Botkin.AI Сергей Сорокин.
Одной из важных задач, стоящих перед разработчиками IT-решений для здравоохранения, является создание цифровой среды для эффективного профессионального взаимодействия клиницистов и патоморфологов, так как недостаточность коммуникаций между ними и отсутствие единых протоколов повышают вероятность возникновения врачебной ошибки, подтверждает основатель платформы «Третье мнение» Анна Мещерякова: «В патоморфологии эта проблема стоит особенно остро: до 40% патоморфологических диагнозов уточняется в ходе пересмотра гистологических и цитологических препаратов. Цифровые платформы способствуют стандартизации врачебных направлений и заключений, обеспечивая их согласованность с международной практикой, российскими клиническими рекомендациями и нормативными документами».