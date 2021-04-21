AstraZeneca заказала онлайн-платформу у российской компании

Одной из важных задач, стоящих перед разработчиками IT-решений для здравоохранения, является создание цифровой среды для эффективного профессионального взаимодействия клиницистов и патоморфологов, так как недостаточность коммуникаций между ними и отсутствие единых протоколов повышают вероятность возникновения врачебной ошибки, подтверждает основатель платформы «Третье мнение» Анна Мещерякова: «В патоморфологии эта проблема стоит особенно остро: до 40% патоморфологических диагнозов уточняется в ходе пересмотра гистологических и цитологических препаратов. Цифровые платформы способствуют стандартизации врачебных направлений и заключений, обеспечивая их согласованность с международной практикой, российскими клиническими рекомендациями и нормативными документами».