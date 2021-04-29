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Apple закрыла от рекламодателей данные о пользователях

В результате рекламы в мобильных приложениях на iOS станет больше
Тимур Бордюг Екатерина Максимушкина
После обновления iOS пользователи будут видеть больше нерелевантных сообщений /Евгений Разумный / Ведомости

Новая версия операционной системы iOS (14.5) позволяет запретить отслеживание данных в мобильных приложениях для целей персонализации рекламы. О намерении таким образом «усовершенствовать функции конфиденциальности» Apple объявила еще в июне 2020 г. Изменения в том числе коснулись IDFA (The Identifier for Advertisers) – уникального номера, который позволяет таргетировать рекламные кампании на мобильных устройствах и оценивать их результаты. До сих пор мобильные приложения в iOS предоставляли доступ к IDFA по умолчанию, теперь нужно запрашивать разрешение пользователя.

Во всем мире сейчас более 1 млрд владельцев iPhone, и их право на конфиденциальность данных сама Apple называет «фундаментальным». Эта аудитория более платежеспособна по сравнению с пользователями устройств с операционной системой Android, говорит управляющий директор агентства Performics Ирина Козлова. «По нашим данным, около 40% бюджетов мобильной рекламы направлено именно на владельцев техники Apple», – оценивает она. Поэтому, даже лишившись основной части информации о пользователях, рекламодатели не откажутся от размещения рекламы на устройствах с iOS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных