Apple закрыла от рекламодателей данные о пользователях

Apple закрыла от рекламодателей данные о пользователяхВ результате рекламы в мобильных приложениях на iOS станет больше
Новая версия операционной системы iOS (14.5) позволяет запретить отслеживание данных в мобильных приложениях для целей персонализации рекламы. О намерении таким образом «усовершенствовать функции конфиденциальности» Apple объявила еще в июне 2020 г. Изменения в том числе коснулись IDFA (The Identifier for Advertisers) – уникального номера, который позволяет таргетировать рекламные кампании на мобильных устройствах и оценивать их результаты. До сих пор мобильные приложения в iOS предоставляли доступ к IDFA по умолчанию, теперь нужно запрашивать разрешение пользователя.
Во всем мире сейчас более 1 млрд владельцев iPhone, и их право на конфиденциальность данных сама Apple называет «фундаментальным». Эта аудитория более платежеспособна по сравнению с пользователями устройств с операционной системой Android, говорит управляющий директор агентства Performics Ирина Козлова. «По нашим данным, около 40% бюджетов мобильной рекламы направлено именно на владельцев техники Apple», – оценивает она. Поэтому, даже лишившись основной части информации о пользователях, рекламодатели не откажутся от размещения рекламы на устройствах с iOS.