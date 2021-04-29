Apple закрыла от рекламодателей данные о пользователях

Во всем мире сейчас более 1 млрд владельцев iPhone, и их право на конфиденциальность данных сама Apple называет «фундаментальным». Эта аудитория более платежеспособна по сравнению с пользователями устройств с операционной системой Android, говорит управляющий директор агентства Performics Ирина Козлова. «По нашим данным, около 40% бюджетов мобильной рекламы направлено именно на владельцев техники Apple», – оценивает она. Поэтому, даже лишившись основной части информации о пользователях, рекламодатели не откажутся от размещения рекламы на устройствах с iOS.