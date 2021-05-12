В России разработают госстандарт для искусственного интеллекта

В России разработают госстандарт для искусственного интеллектаЭтим займется Высшая школа экономики
Высшая школа экономики выиграла конкурс на разработку российских стандартов искусственного интеллекта (ИИ), бюджет проекта составит чуть более 100 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Окончательные варианты более чем 70 стандартов, охватывающих различные сферы применения ИИ, должны быть сформированы к концу октября 2022 г., однако первые редакции некоторых стандартов должны быть представлены уже осенью этого года, говорится в документах конкурса.
«Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан», – обосновывает необходимость процедуры Росстандарт. Ведомство намерено стандартизировать использование ИИ в самых разных отраслях и сферах жизни: в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и др., следует из техзадания. «Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах, – считает главный эксперт дирекции по научным проектам ВШЭ Татьяна Усманова. – Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, – там, где требуются определенные гарантии качества работы интеллектуальных систем».