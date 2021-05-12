В России разработают госстандарт для искусственного интеллекта

«Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан», – обосновывает необходимость процедуры Росстандарт. Ведомство намерено стандартизировать использование ИИ в самых разных отраслях и сферах жизни: в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и др., следует из техзадания. «Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах, – считает главный эксперт дирекции по научным проектам ВШЭ Татьяна Усманова. – Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, – там, где требуются определенные гарантии качества работы интеллектуальных систем».