«Мегафон» заморозил строительство линии связи вдоль Севморпути

О планах строительства Arctic Connect «Мегафон» объявил в 2019 г. В том же году для реализации проекта была создана компания Arctic Link Development Oy, совместное предприятие «Мегафона» и финской Cinia Oy (каждый из участников получил в нем по 50% акций). Предполагалось, что «Мегафон» будет заниматься строительством и эксплуатацией сети, а специально созданное финской стороной подразделение Cinia Alliance – привлечением инвестиций в проект за пределами России. Именно с ним в 2020 г. соглашение о сотрудничестве заключила Sojitz. О том, какие инвестиции и другие условия сотрудничества обсуждались с японскими бизнесменами, не говорят ни источники «Ведомостей», ни представители «Мегафона».