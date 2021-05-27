«Мегафон» заморозил строительство линии связи вдоль Севморпути

«Мегафон» заморозил строительство линии связи вдоль СевморпутиИз-за пассивного поведения партнеров
О том, что «Мегафон» заморозил строительство Arctic Connect, «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с организаторами проекта.
«Мы действительно приняли решение пересмотреть структуру и экономику проекта Arctic Connect, на такую перегруппировку нам потребуется время – все наработки проекта будут использованы в будущем, если мы примем решение его продолжить», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Мегафона». Они отметили, что компания сейчас уведомляет о своем решении партнеров и поставщиков. Причин приостановки строительства сети, которая должна была пройти по дну Северного Ледовитого и Тихого океанов и к 2023–2024 гг. связать Осло и Токио, в «Мегафоне» не назвали.
Источники «Ведомостей» утверждают, что приостановка строительства связана с затягиванием переговоров о реализации проекта именно японской стороной. «В проекте участвует японская торгово-инвестиционная компания Sojitz Corporation и ее партнеры, соглашение о сотрудничестве было подписано еще в прошлом году. Однако ее структуры под разными предлогами затягивают переговоры о софинансировании проекта и оказании услуг по подключению к новой сети клиентов в Японии. Многие из них представляются откровенно надуманными», – рассказывает один из них.
В японской Sojitz на вопросы «Ведомостей» не ответили. Российское представительство корпорации не имеет отношения к Arctic Connect и телекоммуникационному бизнесу в целом, сказал его сотрудник «Ведомостям».
Sojitz Corporation занимается торговым бизнесом, инвестиционной и финансовой деятельностью. В сферу интересов компании входят автомобилестроение, энергетика, добыча полезных ископаемых, химическая промышленность и др. По итогам 2021 финансового года (закончился 31 марта) ее выручка составила $15,1 млрд.
О планах строительства Arctic Connect «Мегафон» объявил в 2019 г. В том же году для реализации проекта была создана компания Arctic Link Development Oy, совместное предприятие «Мегафона» и финской Cinia Oy (каждый из участников получил в нем по 50% акций). Предполагалось, что «Мегафон» будет заниматься строительством и эксплуатацией сети, а специально созданное финской стороной подразделение Cinia Alliance – привлечением инвестиций в проект за пределами России. Именно с ним в 2020 г. соглашение о сотрудничестве заключила Sojitz. О том, какие инвестиции и другие условия сотрудничества обсуждались с японскими бизнесменами, не говорят ни источники «Ведомостей», ни представители «Мегафона».
В Cinia на вопросы «Ведомостей» не ответили.
В прошлом году Геворк Вермишян, возглавлявший тогда «Мегафон», назвал ориентировочную стоимость всего проекта Arctic Connect: $800 млн – $1,2 млрд. Трафик данных между континентами быстро растет: в ближайшие пять лет он увеличится на 200% и прокладка новой подводной линии связи из Европы в Азию поможет удовлетворить этот спрос, говорил ранее представитель «Мегафона».
Новая линия нужна не только для транзита трафика. Проектом было предусмотрено строительство 11 отводов от основной магистрали на территорию России – они позволили бы подключить к интернету пользователей, в том числе предприятия ТЭКа в отдаленных северных регионах России.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют замораживание строительства экономическими причинами. «Так или иначе очевидно, что инвестиционный план проекта надо пересматривать – за год, прошедший с начала работ по Arctic Connect, во всем мире из-за эпидемии COVID-19, остановки производств и сбое в логистических цепочках подорожало и телекоммуникационное оборудование, и стройматериалы, и строительные работы, причем подорожание выражается двузначными цифрами, – отмечает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. – Такие изменения не могли не сказаться на планах инвесторов».
Рынок трансграничного транзита трафика в России относительно невелик – в прошлом году на маршруте Европа – Азия он составил 4,5 млрд руб., подсчитал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов: «При этом рынок межконтинентального транзита трафика становится все более конкурентным – например, в прошлом году «Ростелеком» объявил, что вложит в развитие евроазиатской транзитной сети $500 млн. Это инвестиции в будущее. Контракты на этом рынке заключаются многолетние и окупаются в сопоставимые сроки. Рост конкуренции в этом сегменте также может влиять на планы инвесторов».
Сейчас на побережье Северного Ледовитого океана нет магистральных каналов, поэтому живущие и работающие там люди пользуются спутниковой связью, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Обслуживание относительно немногочисленных потребителей не позволит окупить масштабное сетевое строительство. С выпадением из проекта Японии планы зарабатывать на транзите трафика становятся неосуществимыми, а целесообразность всего проекта оказывается под вопросом». Но реанимировать проект еще можно – например, если «Мегафон» договорится о его продолжении с операторами и инвесторами из Китая или Южной Кореи, заключает Кусков.