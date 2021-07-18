Минпромторг назвал объем государственного софинансирования проектов в радиоэлектронике

Максимальный объем субсидий на один сквозной проект в год составит не более 4 млрд руб. и не превысит 50% от общей суммы затрат, следует из проекта постановления. Срок реализации одного проекта не должен превышать пять лет, говорится в документе. Каким будет суммарный объем финансирования таких проектов, в Минпромторге не говорят.