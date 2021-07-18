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Минпромторг назвал объем государственного софинансирования проектов в радиоэлектронике

Каждый может претендовать на 4 млрд из бюджета ежегодно
Татьяна Исакова
Yadro

Минпромторг направил на рассмотрение в правительство проект постановления о финансировании и реализации сквозных проектов в радиоэлектронной промышленности. Сквозными их называют потому, что изделия изначально создаются под конкретных заказчиков с учетом их пожеланий и охватывают несколько отраслей. Как отметил представитель Минпромторга, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти документ уже прошел.

Максимальный объем субсидий на один сквозной проект в год составит не более 4 млрд руб. и не превысит 50% от общей суммы затрат, следует из проекта постановления. Срок реализации одного проекта не должен превышать пять лет, говорится в документе. Каким будет суммарный объем финансирования таких проектов, в Минпромторге не говорят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных