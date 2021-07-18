Минпромторг назвал объем государственного софинансирования проектов в радиоэлектронике

Минпромторг назвал объем государственного софинансирования проектов в радиоэлектроникеКаждый может претендовать на 4 млрд из бюджета ежегодно
Минпромторг направил на рассмотрение в правительство проект постановления о финансировании и реализации сквозных проектов в радиоэлектронной промышленности. Сквозными их называют потому, что изделия изначально создаются под конкретных заказчиков с учетом их пожеланий и охватывают несколько отраслей. Как отметил представитель Минпромторга, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти документ уже прошел.
Максимальный объем субсидий на один сквозной проект в год составит не более 4 млрд руб. и не превысит 50% от общей суммы затрат, следует из проекта постановления. Срок реализации одного проекта не должен превышать пять лет, говорится в документе. Каким будет суммарный объем финансирования таких проектов, в Минпромторге не говорят.