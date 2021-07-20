Рекламные экраны подвели под требования ФСО

Документ устанавливает допустимые значения частот излучаемых радиопомех и метод проведения измерений в диапазоне частот от 30 до 6000 МГц. При этом заданы требования к излучаемым индустриальным радиопомехам в части напряженности поля (в пределах 30–74 дБ). Замеры производятся на расстоянии 10 м от конструкции. Требования распространяются на все «конструкции с цифровой сменой изображения, использующие светодиодное оборудование» и вводят ограничения по напряженности электромагнитного поля. Речь идет о медиафасадах, рекламных и иных конструкциях, устанавливаемых на территории России «вдали от трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны» (спецтрасс).