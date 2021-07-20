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Рекламные экраны подвели под требования ФСО

Снос или замена угрожает более чем 1500 конструкциям, которые приносят свыше 3 млрд руб.
Тимур Бордюг Валерий Кодачигов
Помехи от рекламных конструкций способны ухудшить работу радиоэлектронных средств жизненно важных служб /Евгений Разумный / Ведомости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) опубликовала на сайте Минцифры новые нормы по защите радиоэлектроники от помех, наводимых уличными светодиодными и световыми рекламными фасадами, обнаружили «Ведомости».

Документ устанавливает допустимые значения частот излучаемых радиопомех и метод проведения измерений в диапазоне частот от 30 до 6000 МГц. При этом заданы требования к излучаемым индустриальным радиопомехам в части напряженности поля (в пределах 30–74 дБ). Замеры производятся на расстоянии 10 м от конструкции. Требования распространяются на все «конструкции с цифровой сменой изображения, использующие светодиодное оборудование» и вводят ограничения по напряженности электромагнитного поля. Речь идет о медиафасадах, рекламных и иных конструкциях, устанавливаемых на территории России «вдали от трасс проезда (передвижения) объектов государственной охраны» (спецтрасс).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных