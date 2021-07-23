Основатели РБК инвестировали в размещение контента в соцсетях и мессенджерах

Представитель TMT Investments сообщил, что оценка компании в ходе раунда составила 20 млн евро. Он утверждает, что за год оценка компании выросла в 12 раз благодаря быстрому росту выручки: в 2020 г. она составила около 100 000 евро, в первом полугодии 2021 г. – около 500 000 евро, а по итогам всего года компания ожидает увеличить этот показатель до 1,5 млн евро. При этом условия раунда представитель TMT Investments не раскрыл.