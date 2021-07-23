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Основатели РБК инвестировали в размещение контента в соцсетях и мессенджерах

Фонд TMT Investments вложился в стартап Postoplan, став лидером раунда на $1,5 млн
Тимур Бордюг
Стартап Postoplan разработал платформу, позволяющую создавать и публиковать контент в социальных сетях /Максим Стулов / Ведомости

Сервис Postoplan привлек $1,5 млн от группы инвесторов, лидером которой стал фонд TMT Investments Артема Инютина и Германа Каплуна, говорится в сообщении компании. Другие участники раунда – фонды YellowRockets и Bergtop.vc. Основатель Postoplan Алексей Божин подтвердил «Ведомостям» проведение раунда. Каплун и Инютин известны как основатели медиахолдинга РБК (1993 г.), но с 2012 г. они не имеют отношения к этой компании.

Представитель TMT Investments сообщил, что оценка компании в ходе раунда составила 20 млн евро. Он утверждает, что за год оценка компании выросла в 12 раз благодаря быстрому росту выручки: в 2020 г. она составила около 100 000 евро, в первом полугодии 2021 г. – около 500 000 евро, а по итогам всего года компания ожидает увеличить этот показатель до 1,5 млн евро. При этом условия раунда представитель TMT Investments не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных