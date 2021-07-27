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Российскую промышленность срочно избавят от иностранного ПО

Правительство установило срок до 2024 года
Татьяна Исакова
Цель плана – увеличить показатели независимости российской промышленности от импортного софта /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство утвердило дорожную карту «Новые производственные технологии» до 2024 г., разработанную «Ростехом» и «Росатомом», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из госкорпораций, и подтвердил представитель Минцифры. Фактически это план развития сегмента софтверного рынка, ориентированный на создание программного обеспечения (ПО) для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом, убедились «Ведомости», ознакомившись с планом. Речь идет, в частности, о системах для автоматизации проектирования различной промышленной продукции, управления бизнесом предприятий (ERP) и взаимоотношениями с их клиентами (CRM), кадрового документооборота, управления оборудованием, его ремонтом и обслуживанием, отгрузками готовой продукции, и т. д.

Представитель Минцифры заявил «Ведомостям», что целями дорожной карты являются развитие промышленного ПО и стимулирование его внедрения на предприятиях вне зависимости от доли государственного участия. «Новые производственные технологии» предлагают рынку безболезненный план перехода на отечественное ПО, которое способно заменить зарубежные разработки и сделать предприятие независимым от внешних решений, говорят в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных