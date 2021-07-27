Российскую промышленность срочно избавят от иностранного ПО

Правительство утвердило дорожную карту «Новые производственные технологии» до 2024 г., разработанную «Ростехом» и «Росатомом», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из госкорпораций, и подтвердил представитель Минцифры. Фактически это план развития сегмента софтверного рынка, ориентированный на создание программного обеспечения (ПО) для автоматизации производственного процесса и управления бизнесом, убедились «Ведомости», ознакомившись с планом. Речь идет, в частности, о системах для автоматизации проектирования различной промышленной продукции, управления бизнесом предприятий (ERP) и взаимоотношениями с их клиентами (CRM), кадрового документооборота, управления оборудованием, его ремонтом и обслуживанием, отгрузками готовой продукции, и т. д.