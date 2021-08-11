Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следа

Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следаОни облегчат подготовку специалистов и их наем в госструктуры
В России появилась новая специальность – Минтруд утвердил профессиональные стандарты для специалистов по моделированию, сбору и анализу цифрового следа (они опубликованы на портале правовой информации правительства). Под цифровым следом ведомство подразумевает «данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях», следует из пояснительной записки к проекту этих стандартов. Цифровой след может быть оставлен как намеренно, для достижения запланированной пользователем цели, так и непреднамеренно, при осуществлении различных видов деятельности, подчеркивает в своих материалах Минтруд.
В стандартах скрупулезно перечисляются обязанности, навыки и умения специалистов, работающих с цифровыми данными, оставленными пользователями в интернете. Например, техник, или специалист по сбору цифрового следа (сотрудник, получивший среднее специальное образование), должен уметь верифицировать этот след, размечать содержащиеся в нем данные, проводить их проверку, общаясь с оставившими их лицами, обезличивать эту информацию и т. д.