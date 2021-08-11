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Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следа

Они облегчат подготовку специалистов и их наем в госструктуры
Валерий Кодачигов
Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следа /Евгений Разумный / Ведомости

В России появилась новая специальность – Минтруд утвердил профессиональные стандарты для специалистов по моделированию, сбору и анализу цифрового следа (они опубликованы на портале правовой информации правительства). Под цифровым следом ведомство подразумевает «данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях», следует из пояснительной записки к проекту этих стандартов. Цифровой след может быть оставлен как намеренно, для достижения запланированной пользователем цели, так и непреднамеренно, при осуществлении различных видов деятельности, подчеркивает в своих материалах Минтруд.

В стандартах скрупулезно перечисляются обязанности, навыки и умения специалистов, работающих с цифровыми данными, оставленными пользователями в интернете. Например, техник, или специалист по сбору цифрового следа (сотрудник, получивший среднее специальное образование), должен уметь верифицировать этот след, размечать содержащиеся в нем данные, проводить их проверку, общаясь с оставившими их лицами, обезличивать эту информацию и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных