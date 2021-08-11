Минтруд утвердил профстандарты анализа цифрового следа

В России появилась новая специальность – Минтруд утвердил профессиональные стандарты для специалистов по моделированию, сбору и анализу цифрового следа (они опубликованы на портале правовой информации правительства). Под цифровым следом ведомство подразумевает «данные об образовательной, профессиональной или иной деятельности человека, представленные в электронной форме, оставленные пользователями в информационно-телекоммуникационных сетях», следует из пояснительной записки к проекту этих стандартов. Цифровой след может быть оставлен как намеренно, для достижения запланированной пользователем цели, так и непреднамеренно, при осуществлении различных видов деятельности, подчеркивает в своих материалах Минтруд.