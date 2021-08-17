«Почта России» создает крупную IT-компанию

«Почта России» создала инжиниринговую компанию «Почта сервис», рассказал «Ведомостям» ее представитель. До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, будет и дополнительный набор персонала – штат новой структуры составит 3600 человек. «Почта сервис» будет заниматься обслуживанием многочисленного компьютерного оборудования и IT-инфраструктуры почты, рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Почта России» управляет 42 000 отделений, каждое из которых подключено к корпоративной сети, установленные там компьютеры связаны с почтовыми IT-системами. В отделениях установлена различная техника – весоизмерительное оборудование, камеры видеонаблюдения, системы доступа, банковские терминалы для оплаты товаров и услуг, контрольно-кассовая техника. Все это нуждается в быстром и качественном обслуживании».