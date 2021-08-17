«Почта России» создает крупную IT-компанию

«Почта России» создает крупную IT-компаниюПродвигать на рынке ее услуги будет непросто, считают эксперты
«Почта России» создала инжиниринговую компанию «Почта сервис», рассказал «Ведомостям» ее представитель. До конца года в эту компанию переведут часть IT-специалистов, будет и дополнительный набор персонала – штат новой структуры составит 3600 человек. «Почта сервис» будет заниматься обслуживанием многочисленного компьютерного оборудования и IT-инфраструктуры почты, рассказывает собеседник «Ведомостей»: «Почта России» управляет 42 000 отделений, каждое из которых подключено к корпоративной сети, установленные там компьютеры связаны с почтовыми IT-системами. В отделениях установлена различная техника – весоизмерительное оборудование, камеры видеонаблюдения, системы доступа, банковские терминалы для оплаты товаров и услуг, контрольно-кассовая техника. Все это нуждается в быстром и качественном обслуживании».
Сейчас обслуживанием 900 000 единиц этой техники занимаются частично региональные подрядчики, частично сотрудники различных подразделений «Почты России». Новая компания должна взять эту работу на себя, таким образом, «Почта России» надеется сократить расходы на поддержку IT-инфраструктуры за счет сокращения платежей сторонним организациям, отмечает ее представитель: «Кроме того, централизация процессов в одной компании позволит гибче решать задачи по техническому обслуживанию и ремонту».