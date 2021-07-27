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«Почта России» будет оцифровывать бумажные письма и доставлять адресатам в электронном виде

Получателям обещают 40%-ную экономию на разборе корреспонденции
Татьяна Исакова Валерий Кодачигов
Услуга может быть интересна для корреспонденции, не содержащей коммерческую информацию /Андрей Гордеев / Ведомости

«Почта России» запустила новый сервис для организаций – оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель почты. По его словам, «Почта России» может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России».

По его словам, приходящая в разные почтовые отделения корреспонденция в адрес компании передается в центры оцифровки, где письма вскрываются и переводятся в электронный вид, после чего пересылаются или выкладываются на сервер адресату: «При этом «Почта России» заключает с заказчиком соглашение о неразглашении и получает от него доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных