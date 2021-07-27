«Почта России» будет оцифровывать бумажные письма и доставлять адресатам в электронном виде

«Почта России» запустила новый сервис для организаций – оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель почты. По его словам, «Почта России» может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России».