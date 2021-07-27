«Почта России» будет оцифровывать бумажные письма и доставлять адресатам в электронном виде

«Почта России» будет оцифровывать бумажные письма и доставлять адресатам в электронном видеПолучателям обещают 40%-ную экономию на разборе корреспонденции
«Почта России» запустила новый сервис для организаций – оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель почты. По его словам, «Почта России» может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России».
По его словам, приходящая в разные почтовые отделения корреспонденция в адрес компании передается в центры оцифровки, где письма вскрываются и переводятся в электронный вид, после чего пересылаются или выкладываются на сервер адресату: «При этом «Почта России» заключает с заказчиком соглашение о неразглашении и получает от него доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции».