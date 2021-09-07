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«Мегафон» запускает новый тариф с Даней Милохиным

Сотовый оператор представил продукт для фанатов Dream Team House
Владислав Новый
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин / Валентин Егоршин / ТАСС

Сотовый оператор «Мегафон» запускает новый тариф совместно с блогерами-миллионниками Даней Милохиным, Аней Покров, Артуром Бабичем и другими участниками Dream Team House.

7 сентября «Мегафон» начинает промоутировать новый тариф «Интернет Dream Team House», сообщил «Ведомостям» Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «Мегафона». Информацию подтвердил основатель рекламного агентства WildJam Ярослав Андреев, который, по его собственным словам, выступает продюсером Dream Team House (DTH).

«Мегафон» и WildJam договорились о сотрудничестве сроком на три месяца с условием пролонгации. Источники, знакомые с деталями соглашения, рассказали, что контракт подразумевает выплату владельцам DTH фиксированного вознаграждения. Его размер не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных