«Мегафон» запускает новый тариф с Даней Милохиным

«Мегафон» и WildJam договорились о сотрудничестве сроком на три месяца с условием пролонгации. Источники, знакомые с деталями соглашения, рассказали, что контракт подразумевает выплату владельцам DTH фиксированного вознаграждения. Его размер не раскрывают.