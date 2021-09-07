«Мегафон» запускает новый тариф с Даней Милохиным

«Мегафон» запускает новый тариф с Даней МилохинымСотовый оператор представил продукт для фанатов Dream Team House
Сотовый оператор «Мегафон» запускает новый тариф совместно с блогерами-миллионниками Даней Милохиным, Аней Покров, Артуром Бабичем и другими участниками Dream Team House.
7 сентября «Мегафон» начинает промоутировать новый тариф «Интернет Dream Team House», сообщил «Ведомостям» Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «Мегафона». Информацию подтвердил основатель рекламного агентства WildJam Ярослав Андреев, который, по его собственным словам, выступает продюсером Dream Team House (DTH).
«Мегафон» и WildJam договорились о сотрудничестве сроком на три месяца с условием пролонгации. Источники, знакомые с деталями соглашения, рассказали, что контракт подразумевает выплату владельцам DTH фиксированного вознаграждения. Его размер не раскрывают.