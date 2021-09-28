«Почта России» планирует использовать блокчейн для контроля отправлений

«Мы работаем над развитием сервисов и повышением прозрачности и эффективности наших логистических процессов, – сообщил «Ведомостям» представитель «Почты России». – Мы рассматриваем разные варианты, использование блокчейн-технологии – один из них. Первые пилотные проекты могут пройти не раньше III–IV квартала 2023 г.».