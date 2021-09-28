«Почта России» планирует использовать блокчейн для контроля отправлений

«Почта России» планирует использовать блокчейн для контроля отправленийИнициатива вошла в стратегию цифровой трансформации компании
«Почта России» планирует «внедрение отслеживания цепи поставок с помощью технологий блокчейн» – этот проект включен в стратегию цифровой трансформации компании. Почта планирует внедрить сервис в 2023–2025 гг., следует из документа (есть у «Ведомостей»).
«Мы работаем над развитием сервисов и повышением прозрачности и эффективности наших логистических процессов, – сообщил «Ведомостям» представитель «Почты России». – Мы рассматриваем разные варианты, использование блокчейн-технологии – один из них. Первые пилотные проекты могут пройти не раньше III–IV квартала 2023 г.».
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам