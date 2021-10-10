Утечка данных стриминговой платформы Twitch привлекла внимание Роскомнадзора

«Для меня лично вообще ничего не изменилось, потому что эта информация и так у меня была открыта всегда и любой человек с калькулятором мог посчитать. И тот факт, что СМИ опять этот вопрос раздувают, обращаясь за комментариями к экспертам по экспертам, которые вообще не понимают то, о чем они пишут, что такое стриминг, из чего состоит сумма доходов стримера (это по факту обычные пожертвования от зрителей стримера), вызывает у меня только негатив, – сообщил «Ведомостям» Иванушкин. – Обращаться [в Роскомнадзор] не собираюсь, так как я уже сказал, что вся эта информация и была в открытом доступе и я совершенно не пострадавшая сторона. Пострадавшая сторона – это компания Twitch, которой предстоит справиться с крупной утечкой». Иванушкин не ответил, соответствуют ли опубликованные доходы KarmikKoala реальным поступлениям от Twitch.