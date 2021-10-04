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В сети появилась информация о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook

Ведомости

Данные более чем 1,5 млрд пользователей Facebook попали в сеть и продаются на хакерском форуме, пишет издание Privacy Affairs. Если данная информация подтвердится, то это будет крупнейшая утечка данных пользователей за всю историю — в прошлый раз произошла утечка 500 млн пользователей соцсети весной этого года. 

Как пишет издание, в конце сентября 2021 г. пользователь хакерского форума опубликовал объявление, в котором утверждал, что владеет персональными данными более 1,5 млрд пользователей Facebook. В настоящее время данные выставлены на продажу на соответствующей платформе форума, и потенциальные покупатели имеют возможность приобрести все данные сразу или в меньших количествах. Один из потенциальных покупателей утверждает, что ему было предложено выкупить данные 1 млн учетных записей пользователей Facebook за $5 000. 

Данные, о которых пишет издание, содержат имя, электронный адрес, место проживания, пол, возраст, номер телефона и ID пользователя. Продавцы утверждают, что получили данные путем парсинга (процесс автоматического сбора общедоступных и доступных данных в интернете с помощью компьютерных программ), а не взлома или компрометации учетных записей отдельных пользователей.

Большинство таких данных собираются при парсинге профилей Facebook, которые были установлены их владельцами как «общедоступные», поясняет издание. Определение телефонных номеров отдельных пользователей позволяет злоумышленникам отправлять поддельные SMS-сообщения, выдавая себя за различные организации, такие как сам Facebook или даже банки, отмечается в публикации. 

В апреле 2021 г. хакеры на специальном форуме опубликовали личные данные более 500 млн пользователей Facebook. База содержала номера телефонов, полные имена, местонахождение, даты рождения и биографические данные 533 млн человек. Представитель Facebook в комментарии изданию Motherboard тогда сообщил, что появление данных в открытом доступе связано с уязвимостью, которую компания устранила в августе 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных