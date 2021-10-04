В сети появилась информация о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook

Как пишет издание, в конце сентября 2021 г. пользователь хакерского форума опубликовал объявление, в котором утверждал, что владеет персональными данными более 1,5 млрд пользователей Facebook. В настоящее время данные выставлены на продажу на соответствующей платформе форума, и потенциальные покупатели имеют возможность приобрести все данные сразу или в меньших количествах. Один из потенциальных покупателей утверждает, что ему было предложено выкупить данные 1 млн учетных записей пользователей Facebook за $5 000.