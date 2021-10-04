Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, следует из данных портала Downdetector.
К 18:42 мск о проблемах с Facebook сообщили свыше 60 000 пользователей. У большинства — 81% — наблюдаются трудности со входом в соцсеть. Еще 11% заявили о проблемах с подключением, а 8% пожаловались на работу мобильной версии.
О сбое в работе Instagram сообщили почти 55 000 пользователей. У 44% из них не грузится приложение сервиса, у 29% — сайт. Еще у 27% наблюдаются сложности с соединением.
Наименьшее количество жалоб поступило на WhatsApp — порядка 14 500. У 44% пользователей не грузится приложение, у 31% проблемы с соединением, а каждый четвертый не смог отправить сообщения.
По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp.