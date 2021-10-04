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Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Ведомости

Сбои произошли в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, следует из данных портала Downdetector.

К 18:42 мск о проблемах с Facebook сообщили свыше 60 000 пользователей. У большинства — 81% — наблюдаются трудности со входом в соцсеть. Еще 11% заявили о проблемах с подключением, а 8% пожаловались на работу мобильной версии. 

О сбое в работе Instagram сообщили почти 55 000 пользователей. У 44% из них не грузится приложение сервиса, у 29% — сайт. Еще у 27% наблюдаются сложности с соединением.

Наименьшее количество жалоб поступило на WhatsApp — порядка 14 500. У 44% пользователей не грузится приложение, у 31% проблемы с соединением, а каждый четвертый не смог отправить сообщения. 

По данным Downdetector, сбои в работе социальных сетей и мессенджера наблюдаются по всему миру. О трудностях сообщили жители США, Европы, Азии и Южной Америки. Жители России тоже столкнулись с проблемами в Facebook, Instagram и WhatsApp. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных