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Беспилотная аэродоставка грузов обойдется бюджету в 3,7 млрд рублей

Заказчиками услуг станут «Почта России», «Газпром», МЧС и другие структуры
Владислав Новый
Для развития беспилотной доставки потребуются линии связи, обеспечивающие наблюдение, контроль и управление беспилотными летательными аппаратами, взлетно-посадочные площадки с локальными системами точной навигации, метеооборудование для прогнозирования опасных метеоявлений на маршрутах, указывает представитель «Почты России» / Марина Лысцева / ТАСС

На развитие беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 гг. будет выделено 3,4 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Это предельная сумма финансового обеспечения этой инициативы, следует из приложения к поручениям премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 21 июля 2021 г., с копией которого ознакомились «Ведомости».

Бизнес-модель инициативы предусматривает взаимодействие заказчиков доставки грузов с разработчиками и изготовителями беспилотных авиационных систем (БАС) по вопросу полетов с учетом сформированных положений по связи, аэронавигационному и наземному обслуживанию, говорится в ответе Минтранса на запрос «Ведомостей». В числе заказчиков доставки грузов министерство указало «Почту России», «Газпром», «Транснефть», МЧС России, Сбербанк. Среди разработчиков и изготовителей БАС Минтранс перечислил «Аэромакс» (входит в АФК «Система». – «Ведомости»), АО «Вертолеты России», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «Уральский завод гражданской авиации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных