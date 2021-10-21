Беспилотная аэродоставка грузов обойдется бюджету в 3,7 млрд рублей

Беспилотная аэродоставка грузов обойдется бюджету в 3,7 млрд рублейЗаказчиками услуг станут «Почта России», «Газпром», МЧС и другие структуры
На развитие беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 гг. будет выделено 3,4 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных ассигнований из федерального бюджета. Это предельная сумма финансового обеспечения этой инициативы, следует из приложения к поручениям премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 21 июля 2021 г., с копией которого ознакомились «Ведомости».
Бизнес-модель инициативы предусматривает взаимодействие заказчиков доставки грузов с разработчиками и изготовителями беспилотных авиационных систем (БАС) по вопросу полетов с учетом сформированных положений по связи, аэронавигационному и наземному обслуживанию, говорится в ответе Минтранса на запрос «Ведомостей». В числе заказчиков доставки грузов министерство указало «Почту России», «Газпром», «Транснефть», МЧС России, Сбербанк. Среди разработчиков и изготовителей БАС Минтранс перечислил «Аэромакс» (входит в АФК «Система». – «Ведомости»), АО «Вертолеты России», АО «НЦВ Миль и Камов», АО «Уральский завод гражданской авиации».