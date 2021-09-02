В Минэкономики разработан план запуска коммерческого беспилотного такси

Как пояснил «Ведомостям» представитель «Яндекса», ответственность за безопасную поездку будет лежать на водителе-испытателе. Для беспилотников без него она «будет определяться по обстоятельствам произошедшего». В случае ДТП компания предоставит в ГИБДД видео с встроенных в авто камер, на котором будет зафиксирован момент аварии и 30 секунд до и после нее. При этом оператор беспилотника несет ответственность за маршрутизацию и диспетчеризацию машины, а «единоличный исполнительный орган» компании или ее отдельные сотрудники ответственны за исправность оборудования в машине и ее техническое состояние в целом. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.