В Минэкономики разработан план запуска коммерческого беспилотного такси

В Минэкономики разработан план запуска коммерческого беспилотного таксиСервис может заработать уже до конца 2021 г. в Москве, Сочи и Татарстане
Минэкономразвития разработало программу запуска коммерческих сервисов беспилотного такси в России. Проект документа опубликован на regulation.gov.ru.
Сейчас компании-разработчики беспилотников только проводят тестирование автомобилей и получать доход от перевозок пассажиров и грузов не могут. Кроме того, долгое время такие машины даже на тестах не были полностью беспилотными: по закону «О безопасности дорожного движения» в салоне обязательно должен присутствовать водитель-испытатель, готовый взять на себя управление транспортным средством (ТС) в случае нештатной ситуации. Устранить это препятствия позволяет закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), вступивший в силу в январе. Он разрешает выводить из-под действующих норм законодательства проекты в сфере цифровых инноваций, в том числе беспилотных технологий.
Программа по запуску беспилотников в коммерческую эксплуатацию разработана Минэкономразвития совместно с «Яндексом», сообщили «Ведомостям» представители министерства и компании. Участвовать в ней, по их словам, на первом этапе будет только «дочка» «Яндекса» — компания «Яндекс.Испытания». Документ разрешает участие в программе и других разработчиков. Для этого на момент подачи заявки их беспилотники должны тестироваться на дорогах общего пользования не менее года, следует из документа.
«Доход “Яндекс” будет получать с первого дня [запуска программы]. Поездки на беспилотном транспорте будут оплачиваться через приложение Yandex.Go. Тарифы установит компания», — сообщил представитель Минэкономразвития. Представитель «Яндекса» не раскрыл планируемую стоимость поездок.
В ближайшее время программа и проект постановления правительства будут направлены на согласование в Минтранс и МВД, а также властям регионов, где будет проводиться эксперимент, уточнил представитель Минэкономразвития.
Минтранс активно участвовал в обсуждении положений программы и согласовал июльскую версию документа, финальная версия пока в ведомство не поступала, сообщил представитель Минтранса. По его словам, внедрение беспилотника без водителя в салоне станет возможным сразу, как только правительство утвердит программу.
Коммерческое беспилотное такси появится не во всех регионах РФ. Машины с водителем-испытателем в салоне будут ездить в различных районах Москвы, Иннополисе (Татарстан) и территории «Сириус» в Сочи. Высокоавтоматизированные ТС без испытателя в салоне смогут возить пассажиров только по территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково» в Москве. Запуск сервиса в Иннополисе запланирован уже на 2021 г. (восемь беспилотников), в Москве — на 2021-2022 гг. (10 машин), говорится в проекте постановления. Всего за три года действия ЭПР к программе планируется подключить до 1000 машин, что составит «менее 1% от количества участников дорожного движения в каждом отдельном регионе».
Внедрение полностью автономных машин без испытателя планируется провести в три этапа. На первом за автомобилем будут визуально наблюдать сотрудники компании-разработчика, а удаленный мониторинг за движением будет проводиться оператором (проходит подготовку по утвержденной компанией программе). На втором останется один оператор на одну машину, а на третьем — оператор сможет обслуживать более одной машины. На следующий этап можно переходить, если не было зафиксировано ДТП по вине беспилотника и он «накатал» на этапе не менее 100 часов.
Чтобы отличить беспилотники в потоке транспорта, машины оснастят специальным знаком «Автономное управление». Его приклеят на заднем стекле или крышке задней двери в виде белого равностороннего треугольника с черной буквой «А». Вызвать такое такси можно будет, например, через приложение «Яндекс Go», говорится в документе. Внутри салона должны быть указаны контакты для связи пассажиров с техподдержкой сервиса.
Сотрудник ГИБДД сможет остановить машину без водителя для проверки — по звонку оператору. При необходимости компания обязана прислать представителя в течение часа. ДТП с беспилотником будут оформляться по обычным ПДД. Если при аварии кто-то пострадал, оператор обязан вызвать экстренные службы. Самого оператора может оповестить любой человек по номеру, указанному на сайте или в машине.
Как пояснил «Ведомостям» представитель «Яндекса», ответственность за безопасную поездку будет лежать на водителе-испытателе. Для беспилотников без него она «будет определяться по обстоятельствам произошедшего». В случае ДТП компания предоставит в ГИБДД видео с встроенных в авто камер, на котором будет зафиксирован момент аварии и 30 секунд до и после нее. При этом оператор беспилотника несет ответственность за маршрутизацию и диспетчеризацию машины, а «единоличный исполнительный орган» компании или ее отдельные сотрудники ответственны за исправность оборудования в машине и ее техническое состояние в целом. Каждые полгода компания будет предоставлять отчеты в Минэкономразвития, МВД и Минтранс о пробеге беспилотников, числе поездок и ДТП.
Согласно проекту постановления, сервис беспилотного такси должен оформить ОСАГО на каждую машину, а также застраховать на весь срок эксперимента ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу в пользу третьих лиц. Сумма страховки -- 10 млн руб. для каждого автономного автомобиля. По мнению управляющего партнера юридической компании Enterprise Legal Solutions Юриия Федюкина, 10 млн руб. — это достаточная сумма для покрытия рисков материальной ответственности перед участниками дорожного движения. Если нанесенный беспилотником ущерб будет выше, то сумму сверх покрытия все равно оплатит виновник ДТП, согласно действующему законодательству, пояснил он.
Автомобильный институт МАДИ может подключиться к проекту ЭПР, сообщил «Ведомостям» профессор МАДИ Султан Жанказиев. «Мы планируем участвовать во всех проектах, которым нормативно соответствуем, но нужно подготовиться. Чтобы предложить беспилотное такси, нужно оцифровать значительную часть дорожной сети. “Яндекс” проводил большую работу в этом направлении давно. Думаю, у них хватает этого цифрового контента, чтобы предложить открытый рынок такси. У нас пока этого контента нет», — объяснил он. Жанказиев не считает, что остальные разработчики могут оказаться вне создаваемого рынка беспилотного такси: «Вводимый режим ЭПР — не более, чем очередной пилотный проект. Он пока не определяет открытый рынок». У МАДИ в парке пока четыре сертифицированных беспилотника, еще два могут проходить тесты на полигоне.
«Ведомости» направили запросы другим компаниям-разработчикам легковых беспилотников в России «СберАвтоТех» и «Старлайн», а также в МВД. Также запросы были направлены крупнейшим агрегаторам такси — «Ситимобил», Gett и «Максим».