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Роскомнадзор начал расследование масштабной утечки данных автомобилистов Москвы

Виновным может грозить более пяти лет тюремного заключения
Марина Тюняева
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор направил запросы тем организациям, которые могут содержать оказавшуюся у злоумышленников базу автовладельцев, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. В частности, запрос был направлен в Российский союз автостраховщиков. В организации «Ведомостям» не ответили на вопрос о получении запроса регулятора.

В пятницу о том, что в даркнете появилась масштабная база автомобилистов Москвы, сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, в базе из 50 млн строк содержались имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Сам продавец сообщил газете, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД.

«Ведомости» направили запрос в МВД, которое курирует деятельность ГИБДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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