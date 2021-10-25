Роскомнадзор начал расследование масштабной утечки данных автомобилистов Москвы

В пятницу о том, что в даркнете появилась масштабная база автомобилистов Москвы, сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, в базе из 50 млн строк содержались имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Сам продавец сообщил газете, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД.