Роскомнадзор начал расследование масштабной утечки данных автомобилистов Москвы

Роскомнадзор начал расследование масштабной утечки данных автомобилистов МосквыВиновным может грозить более пяти лет тюремного заключения
Роскомнадзор направил запросы тем организациям, которые могут содержать оказавшуюся у злоумышленников базу автовладельцев, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. В частности, запрос был направлен в Российский союз автостраховщиков. В организации «Ведомостям» не ответили на вопрос о получении запроса регулятора.
В пятницу о том, что в даркнете появилась масштабная база автомобилистов Москвы, сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, в базе из 50 млн строк содержались имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет. Сам продавец сообщил газете, что получил информацию от инсайдера в ГИБДД.
«Ведомости» направили запрос в МВД, которое курирует деятельность ГИБДД.
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