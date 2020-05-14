В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

База данных российских автовладельцев была опубликована на одном из форумов даркнета, сообщил в своем телеграм-канале основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Подлинность содержащихся в базе сведений подтвердил «Ведомостям» сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре. Согласно описанию базы, в ней 129 млн лидов (информация получена из реестра ГИБДД, утверждают ее распространители). В большинстве из 83 файлов, выложенных в открытый доступ, содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации и проч.