В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцевСодержащиеся в них данные могут заинтересовать страховых брокеров
База данных российских автовладельцев была опубликована на одном из форумов даркнета, сообщил в своем телеграм-канале основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Подлинность содержащихся в базе сведений подтвердил «Ведомостям» сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре. Согласно описанию базы, в ней 129 млн лидов (информация получена из реестра ГИБДД, утверждают ее распространители). В большинстве из 83 файлов, выложенных в открытый доступ, содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации и проч.
За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. Также можно узнать ИНН юрлиц, на которых зарегистрировано авто.