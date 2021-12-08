Газета
Технологии / Интервью Эксклюзивно по подписке

Почему Фил Спенсер не хочет возглавить Microsoft

Вице-президент IT-гиганта занят расширением аудитории игровой платформы до 3 млрд человек
Софья Корепанова
Исполнительный вице-президент по играм Microsoft Фил Спенсер / Christian Petersen / Getty Images via AFP

В этом году исполнилось 20 лет с момента, как Microsoft выпустила в продажу первую игровую консоль Xbox. Последние семь лет за игровой бизнес IT-гиганта отвечает вице-президент Фил Спенсер. Начало работы выдалось у него не из легких. Всего через несколько недель после того, как он вступил в должность, ему позвонил новый гендиректор Microsoft Сатья Наделла: «Честно признаться, я не очень представляю, зачем нашей компании нужно игровое подразделение» (цитаты по интернет-изданию GameSpot). Спенсер взял время на размышление. Потом перезвонил: «Если мы собираемся остаться в игре – давайте рисковать!»

С тех пор Xbox сильно изменилась. Спенсер сагитировал конкурентов ввести кроссплатформенность (когда в одну и ту же игру могут играть онлайн владельцы приставок разных производителей). Он сделал первый шаг, когда купил одну из самых популярных игр в истории – Minecraft и не стал запрещать ее использование на чужих приставках. Вскоре владельцы Xbox могли играть в нее онлайн с обладателями Nintendo. Он ввел обратную совместимость: раньше на новых Xbox нельзя было играть в игры, которые были у геймеров на старой версии приставки. Он ввел систему подписки Game Pass – аналог Netflix для мира видеоигр, когда игроки за ежемесячную плату получают доступ ко множеству игр, включая новинки прямо в день выхода. Причем играть можно из облака, не устанавливая игру на своем устройстве. Годовая подписка стоит примерно как покупка двух игр.

Вы видите 7% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных