Почему Фил Спенсер не хочет возглавить Microsoft

С тех пор Xbox сильно изменилась. Спенсер сагитировал конкурентов ввести кроссплатформенность (когда в одну и ту же игру могут играть онлайн владельцы приставок разных производителей). Он сделал первый шаг, когда купил одну из самых популярных игр в истории – Minecraft и не стал запрещать ее использование на чужих приставках. Вскоре владельцы Xbox могли играть в нее онлайн с обладателями Nintendo. Он ввел обратную совместимость: раньше на новых Xbox нельзя было играть в игры, которые были у геймеров на старой версии приставки. Он ввел систему подписки Game Pass – аналог Netflix для мира видеоигр, когда игроки за ежемесячную плату получают доступ ко множеству игр, включая новинки прямо в день выхода. Причем играть можно из облака, не устанавливая игру на своем устройстве. Годовая подписка стоит примерно как покупка двух игр.