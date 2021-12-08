Почему Фил Спенсер не хочет возглавить Microsoft

Почему Фил Спенсер не хочет возглавить MicrosoftВице-президент IT-гиганта занят расширением аудитории игровой платформы до 3 млрд человек
В этом году исполнилось 20 лет с момента, как Microsoft выпустила в продажу первую игровую консоль Xbox. Последние семь лет за игровой бизнес IT-гиганта отвечает вице-президент Фил Спенсер. Начало работы выдалось у него не из легких. Всего через несколько недель после того, как он вступил в должность, ему позвонил новый гендиректор Microsoft Сатья Наделла: «Честно признаться, я не очень представляю, зачем нашей компании нужно игровое подразделение» (цитаты по интернет-изданию GameSpot). Спенсер взял время на размышление. Потом перезвонил: «Если мы собираемся остаться в игре – давайте рисковать!»
С тех пор Xbox сильно изменилась. Спенсер сагитировал конкурентов ввести кроссплатформенность (когда в одну и ту же игру могут играть онлайн владельцы приставок разных производителей). Он сделал первый шаг, когда купил одну из самых популярных игр в истории – Minecraft и не стал запрещать ее использование на чужих приставках. Вскоре владельцы Xbox могли играть в нее онлайн с обладателями Nintendo. Он ввел обратную совместимость: раньше на новых Xbox нельзя было играть в игры, которые были у геймеров на старой версии приставки. Он ввел систему подписки Game Pass – аналог Netflix для мира видеоигр, когда игроки за ежемесячную плату получают доступ ко множеству игр, включая новинки прямо в день выхода. Причем играть можно из облака, не устанавливая игру на своем устройстве. Годовая подписка стоит примерно как покупка двух игр.