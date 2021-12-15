Microsoft объявила о повышении цен на Office c 15 января 2022 года

Microsoft объявила о повышении цен на Office c 15 января 2022 годаКоробочные версии и электронные ключи для бизнеса подорожают на 10%
С 15 января 2022 г. в России цены на продукты «Microsoft Office для дома и бизнеса 2021» и «Microsoft Office профессиональный 2021» для коммерческого использования увеличатся на 10%. Об этом говорится в сообщении Microsoft, поступившем в «Ведомости». Информацию подтвердила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова.
Повышение касается коробочных версий и электронных лицензий продуктов для дистрибуторов, цены для конечных заказчиков устанавливаются партнерами Microsoft, говорится в сообщении. «Компания регулярно проводит анализ цен на продукцию и услуги, чтобы обеспечить соответствие бизнес-процессов во всех регионах, в том числе и в России. Предстоящие изменения являются результатом такого анализа», – говорится в заявлении компании.
15 декабря поменялся прайс-лист для дистрибуторов, которые продают коробочные продукты и ключи к продуктам Microsoft, среди которых «Ланит» и «Элко», уточнила представитель Microsoft. Дистрибуторы продают эти продукты через других партнеров, в том числе в ритейле, где их часто покупают представители малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, поясняет Лобанова. «Ведомости» направили запросы в «Ланит» и «Элко». К моменту сдачи статьи ответы не поступили.