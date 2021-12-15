Microsoft объявила о повышении цен на Office c 15 января 2022 года

15 декабря поменялся прайс-лист для дистрибуторов, которые продают коробочные продукты и ключи к продуктам Microsoft, среди которых «Ланит» и «Элко», уточнила представитель Microsoft. Дистрибуторы продают эти продукты через других партнеров, в том числе в ритейле, где их часто покупают представители малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, поясняет Лобанова. «Ведомости» направили запросы в «Ланит» и «Элко». К моменту сдачи статьи ответы не поступили.