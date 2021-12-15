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Microsoft объявила о повышении цен на Office c 15 января 2022 года

Коробочные версии и электронные ключи для бизнеса подорожают на 10%
Владислав Новый
Анонс Microsoft о повышении цен на два пакета Office последовал за объявлением о подорожании лицензий на продукты Microsoft, которые устанавливаются в инфраструктуре дата-центров хостинг-провайдеров / Андрей Гордеев / Ведомости

С 15 января 2022 г. в России цены на продукты «Microsoft Office для дома и бизнеса 2021» и «Microsoft Office профессиональный 2021» для коммерческого использования увеличатся на 10%. Об этом говорится в сообщении Microsoft, поступившем в «Ведомости». Информацию подтвердила директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова.

Повышение касается коробочных версий и электронных лицензий продуктов для дистрибуторов, цены для конечных заказчиков устанавливаются партнерами Microsoft, говорится в сообщении. «Компания регулярно проводит анализ цен на продукцию и услуги, чтобы обеспечить соответствие бизнес-процессов во всех регионах, в том числе и в России. Предстоящие изменения являются результатом такого анализа», – говорится в заявлении компании.

15 декабря поменялся прайс-лист для дистрибуторов, которые продают коробочные продукты и ключи к продуктам Microsoft, среди которых «Ланит» и «Элко», уточнила представитель Microsoft. Дистрибуторы продают эти продукты через других партнеров, в том числе в ритейле, где их часто покупают представители малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, поясняет Лобанова. «Ведомости» направили запросы в «Ланит» и «Элко». К моменту сдачи статьи ответы не поступили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных