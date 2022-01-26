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Запасы микросхем в США на опасно низком уровне

В России от их дефицита также страдают производители
Илья Лакстыгал Владислав Новый Денис Ильюшенков
Intel анонсировала строительство завода по производству полупроводников в Огайо стоимостью $20 млрд / Донат Сорокин / ТАСС

Медианные запасы микрочипов на предприятиях США в 2021 г. составляли от трех до пяти производственных дней по сравнению с нормальным запасом в 40 дней в допандемийном 2019 году. При этом спрос на чипы 160 наименований вырос в 2021 г. на 17%, следует из доклада министерства торговли США. Авторы исследования отмечают, что глобальные цепочки поставок чипов остаются очень хрупкими из-за превышения спроса над предложением.

«Эти запасы еще меньше в ключевых отраслях. Сбой за границей может привести к закрытию завода по производству изделий, где используются чипы, на 2–3 недели и даже закрытию предприятия и увольнению рабочих в Соединенных Штатах», – говорится в документе. Острее всего спрос превышает предложение среди устаревших микросхем-микроконтроллеров (с технологиями производства 40, 90, 150, 180 и 250 нм, используемых в медицинских устройствах, автомобилях и других продуктах), аналого-цифровых микросхем (с технологиями производства 40, 130, 160, 180 и 800 нм, используются в управлении электропитанием, обработке изображений, радиосигналов и других целях) и чипов для оптоэлектроники (с технологиями 65, 110 и 180 нм).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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