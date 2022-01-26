Запасы микросхем в США на опасно низком уровне

«Эти запасы еще меньше в ключевых отраслях. Сбой за границей может привести к закрытию завода по производству изделий, где используются чипы, на 2–3 недели и даже закрытию предприятия и увольнению рабочих в Соединенных Штатах», – говорится в документе. Острее всего спрос превышает предложение среди устаревших микросхем-микроконтроллеров (с технологиями производства 40, 90, 150, 180 и 250 нм, используемых в медицинских устройствах, автомобилях и других продуктах), аналого-цифровых микросхем (с технологиями производства 40, 130, 160, 180 и 800 нм, используются в управлении электропитанием, обработке изображений, радиосигналов и других целях) и чипов для оптоэлектроники (с технологиями 65, 110 и 180 нм).