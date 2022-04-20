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Телекомоператоров могут временно освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

На эти цели компании перечисляют «Ростелекому» 15 млрд рублей в год
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Разумный / Ведомости

Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 г. телекомоператоров от выплаты 1,2% от их выручки от услуг связи, которые должны перечисляться на развитие связи в малых населенных пунктах. Такая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова («Ведомости» ознакомились с документом).

Работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор – государственный «Ростелеком». Он использует для этого средства из так называемого резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи, напоминает гендиректор аналитической компании «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, эти выплаты производятся ежеквартально, они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных