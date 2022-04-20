Телекомоператоров могут временно освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

Телекомоператоров могут временно освободить от выплат на развитие связи в удаленных районахНа эти цели компании перечисляют «Ростелекому» 15 млрд рублей в год
Правительственные ведомства обсуждают предложение освободить в 2022 г. телекомоператоров от выплаты 1,2% от их выручки от услуг связи, которые должны перечисляться на развитие связи в малых населенных пунктах. Такая льгота содержится в перечне мер поддержки экономики на фоне санкций недружественных стран, который был разослан 11 апреля министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова («Ведомости» ознакомились с документом).
Работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор – государственный «Ростелеком». Он использует для этого средства из так называемого резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи, напоминает гендиректор аналитической компании «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, эти выплаты производятся ежеквартально, они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.