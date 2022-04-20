Телекомоператоров могут временно освободить от выплат на развитие связи в удаленных районах

Работу сетей связи в малых населенных пунктах, в которых невыгодно работать коммерческим операторам, осуществляет назначенный оператор – государственный «Ростелеком». Он использует для этого средства из так называемого резерва универсального обслуживания, в который операторы сотовой связи платят по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи, напоминает гендиректор аналитической компании «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, эти выплаты производятся ежеквартально, они идут на осуществление таких услуг, как телефонная и мобильная связь, а также на обеспечение доступа в интернет.