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Компании массово регистрируются при Минцифры из-за льгот для IT-бизнеса

Но для льгот по налогам или кредитам нужно попасть в список разработчиков ПО
Екатерина Кинякина
Пересмотр реестра и процедуры аккредитации необходим, чтобы исключить злоупотребления новыми преференциями со стороны компаний / Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры в ближайшее время планирует пересмотреть реестр аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (IT). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ведомству. Представитель Минцифры отказался комментировать планы министерства.

Компании, включенные в реестр, могут претендовать на некоторые льготы для IT-специалистов, анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 марта. В предложенный пакет мер вошли, в частности, освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль на три года, кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не выше 3%, а также льготная ипотека для IT-специалистов и освобождение их от призыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных