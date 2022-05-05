Компании массово регистрируются при Минцифры из-за льгот для IT-бизнеса

Компании массово регистрируются при Минцифры из-за льгот для IT-бизнесаНо для льгот по налогам или кредитам нужно попасть в список разработчиков ПО
Минцифры в ближайшее время планирует пересмотреть реестр аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (IT). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ведомству. Представитель Минцифры отказался комментировать планы министерства.
Компании, включенные в реестр, могут претендовать на некоторые льготы для IT-специалистов, анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 марта. В предложенный пакет мер вошли, в частности, освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль на три года, кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не выше 3%, а также льготная ипотека для IT-специалистов и освобождение их от призыва.
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