Компании массово регистрируются при Минцифры из-за льгот для IT-бизнеса

Компании, включенные в реестр, могут претендовать на некоторые льготы для IT-специалистов, анонсированные премьер-министром России Михаилом Мишустиным 2 марта. В предложенный пакет мер вошли, в частности, освобождение IT-компаний от уплаты налога на прибыль на три года, кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не выше 3%, а также льготная ипотека для IT-специалистов и освобождение их от призыва.