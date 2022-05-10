Восстановление работы Rutube после взлома может занять более недели

Российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке. Об этом стало известно из официального заявления сервиса, опубликованного рано утром 9 мая. На 18.00 10 мая сервис все еще был недоступен. При попытке захода на сайт сервис выдает сообщение: «Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены. Ведутся работы по восстановлению доступа к платформе».