Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Восстановление работы Rutube после взлома может занять более недели

Но руководство компании знало об уязвимостях с прошлого года, выяснили «Ведомости»
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Восстановление работы Rutube после взлома может занять более недели / Максим Стулов / Ведомости

Российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке. Об этом стало известно из официального заявления сервиса, опубликованного рано утром 9 мая. На 18.00 10 мая сервис все еще был недоступен. При попытке захода на сайт сервис выдает сообщение: «Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены. Ведутся работы по восстановлению доступа к платформе».

Rutube днем 10 мая отказывался назвать возможные сроки восстановление работы сайта, объясняя тем, что это потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Но третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву: «Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе», – говорится в заявлении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных