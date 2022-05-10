Восстановление работы Rutube после взлома может занять более недели

Восстановление работы Rutube после взлома может занять более неделиНо руководство компании знало об уязвимостях с прошлого года, выяснили «Ведомости»
Российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке. Об этом стало известно из официального заявления сервиса, опубликованного рано утром 9 мая. На 18.00 10 мая сервис все еще был недоступен. При попытке захода на сайт сервис выдает сообщение: «Сайт был атакован. В настоящий момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены. Ведутся работы по восстановлению доступа к платформе».
Rutube днем 10 мая отказывался назвать возможные сроки восстановление работы сайта, объясняя тем, что это потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры. Но третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву: «Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе», – говорится в заявлении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.