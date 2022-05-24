Россия намерена защищать персональные данные по экстерриториальному принципу

Согласно поправкам, российские операторы будут обязаны информировать уполномоченные органы о намерении провести трансграничную передачу персональных данных. А сами органы получат возможность ограничить такую передачу, если она будет угрожать безопасности и конституционному строю России. Иностранные компании, занимающиеся сбором, обработкой и хранением ПД россиян, будут обязаны соблюдать в отношении их нормы российского законодательства.