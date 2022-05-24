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Россия намерена защищать персональные данные по экстерриториальному принципу

Иностранные компании обяжут соблюдать законы РФ в работе с данными россиян
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Госорганы РФ смогут вмешиваться в вопросы обработки персональных данных (ПД) российских граждан в других государствах в соответствии с экстерриториальным принципом. Соответствующий проект поправок к закону «О персональных данных» был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая (документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента).

Согласно поправкам, российские операторы будут обязаны информировать уполномоченные органы о намерении провести трансграничную передачу персональных данных. А сами органы получат возможность ограничить такую передачу, если она будет угрожать безопасности и конституционному строю России. Иностранные компании, занимающиеся сбором, обработкой и хранением ПД россиян, будут обязаны соблюдать в отношении их нормы российского законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных