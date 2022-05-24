Россия намерена защищать персональные данные по экстерриториальному принципу

Россия намерена защищать персональные данные по экстерриториальному принципуИностранные компании обяжут соблюдать законы РФ в работе с данными россиян
Госорганы РФ смогут вмешиваться в вопросы обработки персональных данных (ПД) российских граждан в других государствах в соответствии с экстерриториальным принципом. Соответствующий проект поправок к закону «О персональных данных» был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая (документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента).
Согласно поправкам, российские операторы будут обязаны информировать уполномоченные органы о намерении провести трансграничную передачу персональных данных. А сами органы получат возможность ограничить такую передачу, если она будет угрожать безопасности и конституционному строю России. Иностранные компании, занимающиеся сбором, обработкой и хранением ПД россиян, будут обязаны соблюдать в отношении их нормы российского законодательства.