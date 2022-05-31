ФСБ хочет заняться аккредитацией центров мониторинга кибератак

ФСБ хочет заняться аккредитацией центров мониторинга кибератакЭто станет обязательным для структур, работающих с субъектами критической информационной инфраструктуры
Центры государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) должны будут проходить аккредитацию в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Такое требование предусмотрено в проекте приказа ФСБ, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов. Аккредитация будет обязательна для всех центров, работающих с субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. оказывающих услуги по обеспечению информационной безопасности банкам, госучреждениям, операторам связи и т. д.
ГосСОПКА существует с 2013 г. Система была создана ФСБ по поручению президента Владимира Путина. Сейчас к ней подключены несколько тысяч организаций, но центров ГосСОПКА всего несколько десятков, объясняет заместитель директора по развитию бизнеса Solar JSOC компании «РТК-Солар» Павел Гончаров. Такие центры есть при федеральных ведомствах, но могут создаваться и в коммерческих компаниях. Например, в 2018 г. такие центры были созданы при Минобороны, Следственном комитете, госкорпорациях «Ростех» и «Росатом», Сбербанке, а также планировались в компаниях Positive Technologies и «Лаборатории Касперского», знает собеседник «Ведомостей» в компании, занимающейся обеспечением информационной безопасности.