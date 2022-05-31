ФСБ хочет заняться аккредитацией центров мониторинга кибератак

ГосСОПКА существует с 2013 г. Система была создана ФСБ по поручению президента Владимира Путина. Сейчас к ней подключены несколько тысяч организаций, но центров ГосСОПКА всего несколько десятков, объясняет заместитель директора по развитию бизнеса Solar JSOC компании «РТК-Солар» Павел Гончаров. Такие центры есть при федеральных ведомствах, но могут создаваться и в коммерческих компаниях. Например, в 2018 г. такие центры были созданы при Минобороны, Следственном комитете, госкорпорациях «Ростех» и «Росатом», Сбербанке, а также планировались в компаниях Positive Technologies и «Лаборатории Касперского», знает собеседник «Ведомостей» в компании, занимающейся обеспечением информационной безопасности.