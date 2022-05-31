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ФСБ хочет заняться аккредитацией центров мониторинга кибератак

Это станет обязательным для структур, работающих с субъектами критической информационной инфраструктуры
Екатерина Кинякина
ФСБ хочет заняться аккредитацией центров мониторинга кибератак / Евгений Разумный / Ведомости

Центры государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) должны будут проходить аккредитацию в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Такое требование предусмотрено в проекте приказа ФСБ, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов. Аккредитация будет обязательна для всех центров, работающих с субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), т. е. оказывающих услуги по обеспечению информационной безопасности банкам, госучреждениям, операторам связи и т. д.

ГосСОПКА существует с 2013 г. Система была создана ФСБ по поручению президента Владимира Путина. Сейчас к ней подключены несколько тысяч организаций, но центров ГосСОПКА всего несколько десятков, объясняет заместитель директора по развитию бизнеса Solar JSOC компании «РТК-Солар» Павел Гончаров. Такие центры есть при федеральных ведомствах, но могут создаваться и в коммерческих компаниях. Например, в 2018 г. такие центры были созданы при Минобороны, Следственном комитете, госкорпорациях «Ростех» и «Росатом», Сбербанке, а также планировались в компаниях Positive Technologies и «Лаборатории Касперского», знает собеседник «Ведомостей» в компании, занимающейся обеспечением информационной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных