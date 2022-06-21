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Разработчики компьютерных игр не заинтересовались господдержкой

Качество игр, которые выпущены при поддержке ИРИ, и компетентность студий вызывают вопросы экспертов
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Скриншот из игры «Объемная история» / VRT

Институт развития интернета (ИРИ), который с начала 2020 г. проводит конкурсы по поддержке производства национального контента, почти не финансировал разработчиков видеоигр. Общий грантовый фонд ИРИ за 2020-2021 гг. составил 13 млрд руб., из них в рамках направления «ПО и игры» было потрачено только 123 млн руб. Точное количество профинансированных игр собеседник не назвал.

«С начала 2020 г. игровые проекты рассматриваются ИРИ в своих конкурсах в рамках направления «ПО и игры». <...> Почти все эти проекты представляли собой программные продукты, мобильные игры или приложения с элементами геймификации, собственно игровые проекты нам на конкурс практически не приносили», – сказал представитель ИРИ, объяснив это спецификой условий конкурса. Из них следует, что команды должны были сдавать готовые проекты до конца года, в который получали финансирование. То есть на разработку им отводилось около девяти месяцев, что крайне мало для игровых проектов, добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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