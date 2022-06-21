Разработчики компьютерных игр не заинтересовались господдержкой

«С начала 2020 г. игровые проекты рассматриваются ИРИ в своих конкурсах в рамках направления «ПО и игры». <...> Почти все эти проекты представляли собой программные продукты, мобильные игры или приложения с элементами геймификации, собственно игровые проекты нам на конкурс практически не приносили», – сказал представитель ИРИ, объяснив это спецификой условий конкурса. Из них следует, что команды должны были сдавать готовые проекты до конца года, в который получали финансирование. То есть на разработку им отводилось около девяти месяцев, что крайне мало для игровых проектов, добавил собеседник.