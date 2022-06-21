Разработчики компьютерных игр не заинтересовались господдержкой

Разработчики компьютерных игр не заинтересовались господдержкойКачество игр, которые выпущены при поддержке ИРИ, и компетентность студий вызывают вопросы экспертов
Институт развития интернета (ИРИ), который с начала 2020 г. проводит конкурсы по поддержке производства национального контента, почти не финансировал разработчиков видеоигр. Общий грантовый фонд ИРИ за 2020-2021 гг. составил 13 млрд руб., из них в рамках направления «ПО и игры» было потрачено только 123 млн руб. Точное количество профинансированных игр собеседник не назвал.
«С начала 2020 г. игровые проекты рассматриваются ИРИ в своих конкурсах в рамках направления «ПО и игры». <...> Почти все эти проекты представляли собой программные продукты, мобильные игры или приложения с элементами геймификации, собственно игровые проекты нам на конкурс практически не приносили», – сказал представитель ИРИ, объяснив это спецификой условий конкурса. Из них следует, что команды должны были сдавать готовые проекты до конца года, в который получали финансирование. То есть на разработку им отводилось около девяти месяцев, что крайне мало для игровых проектов, добавил собеседник.