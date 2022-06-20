Четверть киберспортивных клубов России перешли на отечественное ПО

Сейчас на российском рынке у ПО Langame фактически нет альтернативных решений сопоставимых по функционалу, сходятся во мнении опрошенные участники рынка. Из российских решений есть еще SmartShell, но его разработчик не обеспечивает надежную защиту данных и не развивает набор предложенных решений, утверждает управляющий компьютерного клуба Cyberline Глеб Григорьев. Также есть греческое ПО Gizmo и китайское iCafe Cloud, но из–за невозможности оплаты рублями сейчас работать с ними не представляется возможным, добавляет он.