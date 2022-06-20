Четверть киберспортивных клубов России перешли на отечественное ПО

Четверть киберспортивных клубов России перешли на отечественное ПОДо начала СВО самым популярным решением в отрасли было украинское
К июню 2022 г. более 500 компьютерных клубов – четверть всех российских киберспортивных арен – перешли на российский софт для управления инфраструктурой клуба. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российского разработчика ПО Langame и подтвердили представители нескольких киберспортивных клубов.
Речь идет о ПО от Langame, оно используется для распределения энергопотребления на сети, предотвращения несанкционированного доступа к компьютерам, контроля за рассадкой игроков. На него перешли крупные федеральные сети – True Gamers (106 арен), CyberX (150 клубов, работает по франшизе в семи странах), а также «EZ Катка», Winstrike, Esports Central Arena и Cyberline, уверяет представитель разработчика.
Сейчас на российском рынке у ПО Langame фактически нет альтернативных решений сопоставимых по функционалу, сходятся во мнении опрошенные участники рынка. Из российских решений есть еще SmartShell, но его разработчик не обеспечивает надежную защиту данных и не развивает набор предложенных решений, утверждает управляющий компьютерного клуба Cyberline Глеб Григорьев. Также есть греческое ПО Gizmo и китайское iCafe Cloud, но из–за невозможности оплаты рублями сейчас работать с ними не представляется возможным, добавляет он.
Менеджер по продукту в SmartShell Илья Горец утверждает, что компания занимает примерно ту же долю рынка, что и Langame. «Однако российским софтом все же корректнее будет называть именно нас – только наша система входит в реестр российского ПО, кроме того, ООО «Смарт Шелл» является оператором персональных данных», – объясняет он.
Большинство российских арен до начала специальной военной операции (СВО) использовали ПО Senet от украинской компании Enestech, рассказали «Ведомостям» представители клубов. Это облачный продукт на базе Microsoft Azure, который совместим с ПК, консолями и кассовыми аппаратами, объясняет генеральный директор Esports Central Arena Андрей Михальченко. «18 марта они (Enestech. – «Ведомости») объявили, что прекращают работу на рынке России и Белоруссии, а 23 марта отключили свои сервера», – уточняет он.
Cyberline перешел на Langame с Senet еще в ноябре 2021 г., рассказал Григорьев. «У нас были проблемы с использованием ПО: отсутствовало нормальное бронирование, были проблемы с кассовыми аппаратами. Разработчик не хотел их устранять и банально нам не отвечал», – пояснил он. «Как и большинство других клубов, мы перешли с ПО Senet на Langame», – подтвердил заместитель директора по развитию сети «EZ Катка» Роман Ермолаев.
Бывший сотрудник Winstrike сообщил «Ведомостям», что клуб еще в 2021 г. использовал ПО собственной разработки, но о планах по переходу на альтернативные решения он не знает.
До февраля 2022 г. более 50% рынка клубного ПО занимало украинское решение Senet, подтверждает основатель Langame Дмитрий Лукин. «На вечер 18 марта, когда сотрудники Senet сообщили об уходе [компании] с рынка РФ, Langame проходил закрытое тестирование на паре десятков клубов и готовился к полноценному релизу не раньше середины 2022 г.», – рассказал он. В марте компания единовременно получила 200 заявок от клубов на внедрение ПО, добавил основатель компании.
По словам Лукина, сейчас Langame продает коробочное решение, которое позволяет клубам управлять техническими и бизнес-процессами, а концу лета появится «приложение для игроков, которое позволит бронировать и оплачивать места в компьютерных клубах без взаимодействия с администратором». До конца 2022 г. Langame рассчитывает войти в реестр российского ПО, заверил он.
Рынок киберспортивных клубов в России активно развивается. В декабре 2019 г. по всей стране насчитывалось 417 клубов, что на 80% больше, чем годом ранее, писал «Коммерсантъ». Сейчас в России работает уже около 2000 киберспортивных арен, знают в Langame. На сегодняшний день в стране активно работает от 1500 до 2000 клубов, соглашается Ермолаев из «EZ Катка».
В 2019 г. международная аналитическая компания PwC оценивала стоимость этого рынка в России $12,7 млн. К 2023 г. он может вырасти до $31,2 млн, прогнозировали эксперты.
Представители True Gamers и Winstrike не ответили на запрос «Ведомостей».