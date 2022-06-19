Юристы и участники IT-отрасли создают законопроект о регулировании онлайн-игр в России

«Право всегда обслуживало экономические интересы, и тут не нужно питать иллюзий, что юристы могут быть где-то впереди», – прокомментировал слова Журавлева Едидин. Он подтвердил, что в отношении игровой индустрии жестких юридических запретов в России сегодня не принято. Эта индустрия экспортно-ориентированная, более 80% прибылей компаний до последнего времени формировалось за рубежом, потому что «аудитории только в стране никогда не будет достаточно». «Это наш хороший качественный товар, для которого нужно создать такие регуляторные условия, которые позволили бы развиваться внутри по новым правилам и в новых условиях, и создать условия для того, чтобы сохранить экспортный потенциал, который уже сформировался», – отметил Едидин.