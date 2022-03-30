Российский рынок видеогейминга ожидает самого серьезного падения за всю свою историю

По итогам 2021 г. российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд руб., подсчитали аналитики маркетплейса игр My.Games (принадлежит VK). При этом еще в 2019 г. он составлял всего 121,3 млрд руб. Но в феврале – марте 2022 г. отечественная индустрия столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией на рынке», отмечает представитель компании. «Многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. Зачастую вы можете играть в уже купленные игры, при этом купить новое нельзя», – говорит представитель My.Games.