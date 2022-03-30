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Российский рынок видеогейминга ожидает самого серьезного падения за всю свою историю

В отрасли прогнозируют массовое пиратство и надеются на приход крупных китайских платформ
Владислав Новый
По словам Кузьменко, на февраль 2022 г. порядка 90% российского рынка видеоигр приходилось на крупных зарубежных игроков, включая Steam, Xbox и т. п. / Евгений Разумный / Ведомости

По итогам 2021 г. российский рынок видеоигр вырос на 9% до 177,4 млрд руб., подсчитали аналитики маркетплейса игр My.Games (принадлежит VK). При этом еще в 2019 г. он составлял всего 121,3 млрд руб. Но в феврале – марте 2022 г. отечественная индустрия столкнулась «с действительно беспрецедентной ситуацией на рынке», отмечает представитель компании. «Многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. Зачастую вы можете играть в уже купленные игры, при этом купить новое нельзя», – говорит представитель My.Games.

В начале марта крупнейшие международные маркетплейсы игр начали отказывать российским пользователям в оплате покупок с отечественных карт крупнейших платежных систем, включая Visa и Mastercard. Эта проблема наблюдалась на PlayStation Store, Nintendo и Steam, отмечал «Коммерсантъ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных