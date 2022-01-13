Минцифры и бизнес начали обсуждать третий пакет мер поддержки IT-отрасли

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял в декабре, что считает целесообразным начать разработку третьего пакета мер поддержки отрасли в 2022 г. Первый пакет был утвержден еще в июле 2020 г. Одним из основных элементов стало бессрочное снижение налога на прибыль для IT-компаний с 20 до 3% и сокращение ставок страховых взносов с 14 до 7,6%. Ранее стало известно, что в рамках первого пакета обсуждаются послабления по «закону Яровой» для онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ в части требований по хранению пользовательского трафика.