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Минцифры и бизнес начали обсуждать третий пакет мер поддержки IT-отрасли

Ведомости

Минцифры РФ начало обсуждать третий пакет мер поддержки телеком-индустрии с представителями отрасли, заявил замглавы министерства Максим Паршин на полях Гайдаровского форума.

«Есть идеи разные, мы собираем предложения, конечно. Пока не могу сказать сроки или еще какие-то подробности, но материал на третий пакет нарабатывается, обсуждение с отраслью идет», — приводит ТАСС слова замминистра.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял в декабре, что считает целесообразным начать разработку третьего пакета мер поддержки отрасли в 2022 г. Первый пакет был утвержден еще в июле 2020 г. Одним из основных элементов стало бессрочное снижение налога на прибыль для IT-компаний с 20 до 3% и сокращение ставок страховых взносов с 14 до 7,6%. Ранее стало известно, что в рамках первого пакета обсуждаются послабления по «закону Яровой» для онлайн-кинотеатров и цифрового эфирного ТВ в части требований по хранению пользовательского трафика.

Второй пакет мер поддержки был утвержден в сентябре 2021 г. В него входят 62 мероприятия, из них 20 носят общесистемный характер, еще 42 пункта направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.

Ранее по теме: Послабления по «закону Яровой» могут затронуть онлайн-кинотеатры и цифровое эфирное ТВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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