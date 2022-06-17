Основатель 1С Борис Нуралиев предложил изменить программу вузов для IT–специалистов

Компании действительно сейчас нанимают студентов – это распространенная история, подтверждает технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов. «Если человек хоть что–то из себя представляет, его берут, учат, готовят под себя. Кадров на рынке нет вообще, их надо растить», – добавляет он. Например, «Лаборатория Касперского» берет на стажировку студентов, вне зависимости от их курса, подтверждает менеджер образовательных программ Юлия Феоктистова. По ее словам, больше 50% стажеров, которых наняли за последние 5 лет, остались в компании и перешли с Junior на Middle, Senior и Lead позиции.