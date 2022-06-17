Основатель 1С Борис Нуралиев предложил изменить программу вузов для IT–специалистов

Основатель 1С Борис Нуралиев предложил изменить программу вузов для IT–специалистовСвое предложение он озвучил на сессии ПМЭФ
Основатель ИТ–компании 1С Борис Нуралиев предложил изменить расположение образовательных блоков для студентов–программистов в российских вузах таким образом, чтобы на 1–2 курсах они изучали прикладные IT–дисциплины, а уже на 3–4 курсах – сопутствующие базовые предметы. По его словам, эта инициатива обсуждается с Министерством образования, но в каком именно статусе находятся эти консультации, а также как давно они продолжаются, он не уточнил.
По словам Нуралиева, такой подход не потребует сокращения каких–либо часов в учебном плане, но позволит студентам, которые зачастую с 1–2 курса отправляются подрабатывать, пропуская занятия по базовым дисциплинам, получать опыт в IT–компаниях на официальных основаниях. При таком подходе, считает основатель 1С, студент не будет получать знания, оторванные от актуального положения вещей, и сможет сразу применять на практике полученные прикладные знания по IT, а также будет нарабатывать официальный стаж уже с 1–го курса.
Нуралиев пояснил «Ведомостям», что такой подход позволит отправлять студентов на стажировки в IT–компании «хотя бы на полгода». Причем за конечный результат своей работы в той или иной IT–компании студент должен получать справедливую зарплату, считает основатель компании. «Студенты–айтишники практически все работают со второго курса точно, потому что профессия такая: в нее легко войти и не требуется специального оборудования, только компьютер. Некоторые вузы пытаются это запретить, но это невозможно», – пояснил он.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры и в Минобрнауки.
Компании действительно сейчас нанимают студентов – это распространенная история, подтверждает технический директор АО «Синклит» Лука Сафонов. «Если человек хоть что–то из себя представляет, его берут, учат, готовят под себя. Кадров на рынке нет вообще, их надо растить», – добавляет он. Например, «Лаборатория Касперского» берет на стажировку студентов, вне зависимости от их курса, подтверждает менеджер образовательных программ Юлия Феоктистова. По ее словам, больше 50% стажеров, которых наняли за последние 5 лет, остались в компании и перешли с Junior на Middle, Senior и Lead позиции.
«Все стажеры участвуют в работе над проектами наравне с остальной командой и отвечают за свой блок задач, поэтому для нас стажеры – это коллеги, которые приносят реальный результат. Это еще и шанс поглубже погрузиться в одно из направлений и понять, подходит ли оно тебе», – говорит она.
Попасть на стажировку, а иногда и на полноценную работу в «Базальт СПО» может студент любого курса и даже школьник, соглашается председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Для нас важны реальные знания и способности, а не документ об окончании», – добавляет он.
Впрочем, большинство российских компаний не готовы брать начинающих специалистов на стажировку, так как это связано с высокими затратами на их обучение на месте, не соглашается основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов. «Стажировку можно оплатить очень легко, но вот время опытных специалистов, которых придется отвлечь от производства для обучения новичков – на это компании не были готовы пойти и в массе своей не будут», – считает он.
Чтобы подготовить программиста, решающего стандартные несложные задачи, не надо перестраивать систему высшего образования, достаточно воспользоваться уже имеющейся системой среднего профессионального образования, считает Смирнов. Для начала работы программистам в большинстве случаев хватит среднего профессионального образования или даже годовых курсов, соглашается с ним независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Однако аналитикам, проектировщикам и архитекторам, по его словам, нужно получать именно высшее образование, но начиная именно с общих дисциплин с последующим углублением в профессию. «Одно дело программировать игры, другое дело, систему складской автоматизации, средство защиты информации или управление газораспределительной станцией», – объясняет Лукацкий.
О необходимости развивать направление средней специальной подготовки программистов говорит и главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян: «Специалисты среднего уровня сейчас востребованы на рынке, а дополнительные предметы им могут не пригодится». Эксперт не считает логичным решение поменять местами в программе базовые предметы и прикладные IT–дисциплины.
«Высококлассным специалистам очень нужны базовые знания как минимум по математическим предметам», – объясняет он. По мнению Казаряна, сейчас важнее обновить дисциплины по основам алгоритмизации и программирования, начать преподавать востребованные языки программирования и давать студентам практические задания, которые больше приближены к реальности.
Впрочем, программы в вузах быстро устаревают, считает Лука Сафонов: «Политическая парадигма, в которой мы сейчас живем, не учтена в учебных планах. Например, никто не делает упор на импортозамещение. Планы никак не согласуются с указами правительства и регулирующих органов по отрасли в области защиты персональных данных, информатизации и т.д. Никто не успевает это делать». Из-за устаревших программ в университетах и общей оторванности образования от задач бизнеса компаниям приходится переучивать выпускников в среднем на протяжении года, добавляет Казарян.