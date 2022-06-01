Россияне впервые потратили на онлайн-образование больше, чем на офлайн

Еще в 2019 г. на рынке дополнительного профессионального образования (ДПО) уверенно лидировал офлайн-сегмент: на него приходилось 121 млрд руб., в то время как размер онлайн-рынка только достиг 19 млрд руб., указано в исследовании «Нетологии» и EdMarket за 2019 г. Год спустя компании исследование не проводили. По данным «Тинькофф кассы», за пандемийный 2020 год онлайн-рынок ДПО резко вырос до 117 млрд руб., но очный формат обучения все равно лидировал с 222 млрд руб.