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Россияне впервые потратили на онлайн-образование больше, чем на офлайн

Этот формат более удобен для учеников, объясняют тренд участники рынка
Дмитрий Игнатьев
Траты взрослых россиян на дополнительное онлайн-образование в 2021 г. составили 226 млрд руб. и впервые превысили траты на очное обучение / GettyImages

Траты взрослых россиян (от 18 до 64 лет) на дополнительное онлайн-образование в 2021 г. составили 226 млрд руб. и впервые превысили траты на очное обучение по этому направлению – 214 млрд руб., следует из исследования российского EdTech-рынка компаний «Нетология» и Data Insight за 2021 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Еще в 2019 г. на рынке дополнительного профессионального образования (ДПО) уверенно лидировал офлайн-сегмент: на него приходилось 121 млрд руб., в то время как размер онлайн-рынка только достиг 19 млрд руб., указано в исследовании «Нетологии» и EdMarket за 2019 г. Год спустя компании исследование не проводили. По данным «Тинькофф кассы», за пандемийный 2020 год онлайн-рынок ДПО резко вырос до 117 млрд руб., но очный формат обучения все равно лидировал с 222 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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