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Финансы

В Минцифры допустили снижение ставки льготной ипотеки для IT-сотрудников до 1%

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Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить до 1%. Об этом сказал замглавы Минцифры Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022, передает «Интерфакс».

«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — сказал Паршин.

По словам замглавы Минцифры, на прошлой неделе от IT-специалистов поступило более 1500 заявок на получение ипотеки и спрос продолжает расти.

Ранее сегодня Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Всего в списке 52 кредитные организации. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Газпромбанк.

Процентная ставка по госпрограмме сейчас составляет 5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов-миллионников и до 9 млн руб. для других регионов. Минимальный размер первоначального взноса для всех регионов — 15%.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта. В частности, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.

Ранее по теме: Минэк предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для технологических компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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