В Минцифры допустили снижение ставки льготной ипотеки для IT-сотрудников до 1%
Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить до 1%. Об этом сказал замглавы Минцифры Максим Паршин на конференции ЦИПР-2022, передает «Интерфакс».
«Уже сейчас банки предлагают 4%. При этом заложен инструмент, когда регионы своими бюджетами могут участвовать в программе, еще больше снижая ставку для айтишников. До 2% уже есть примеры, я думаю, что будет 1%», — сказал Паршин.
По словам замглавы Минцифры, на прошлой неделе от IT-специалистов поступило более 1500 заявок на получение ипотеки и спрос продолжает расти.
Ранее сегодня Минцифры опубликовало список банков, участвующих в программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Всего в списке 52 кредитные организации. Среди них Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Газпромбанк.
Процентная ставка по госпрограмме сейчас составляет 5% годовых. Максимальная сумма кредита — 18 млн руб. для регионов-миллионников и до 9 млн руб. для других регионов. Минимальный размер первоначального взноса для всех регионов — 15%.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли 2 марта. В частности, отечественные IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами до 31 декабря 2024 г., а также могут получить кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке не более 3%.