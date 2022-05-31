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Минэк предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для технологических компаний

Ведомство хочет поддержать частный бизнес, не подпадающий под льготы для IT и производителей электроники
Любовь Романова
Минэк хочет свой список перспективных компаний, ранее реестры завели Минцифры и Минпромторг / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития предложило создать льготный налоговый режим для отдельного класса инновационных компаний. В новую категорию планируется внести разработчиков и производителей высокотехнологичных товаров, которые не включены в реестр IT-организаций и не выпускают электронную продукцию – для этих двух отраслей уже действуют специальные условия. Об этом говорится в подготовленном в ведомстве законопроекте («Ведомости» ознакомились с документом).

Предложение направлено на поддержку зрелых высокотехнологичных компаний с выручкой от 1 млрд до 15 млрд руб., которые в сложившейся макроэкономической ситуации находятся в трудном положении, говорится в документе. Их предлагается освободить от налога на прибыль и на имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15 до 7,6%. Льготы будут действовать в течение 10 лет для компаний без госучастия, которые занимаются производством электрооборудования, транспортных средств, летательных аппаратов, медоборудования, химических веществ и продуктов, лекарственных средств и т. д. Чтобы претендовать на льготы, доля доходов от реализации разработанных и произведенных товаров должна составлять не менее 70% в общей выручке. Еще одним условием является объем дивидендных выплат, который в течение трех последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных