Минэк предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые взносы для технологических компаний

Предложение направлено на поддержку зрелых высокотехнологичных компаний с выручкой от 1 млрд до 15 млрд руб., которые в сложившейся макроэкономической ситуации находятся в трудном положении, говорится в документе. Их предлагается освободить от налога на прибыль и на имущество, а также снизить им ставки страховых взносов с 15 до 7,6%. Льготы будут действовать в течение 10 лет для компаний без госучастия, которые занимаются производством электрооборудования, транспортных средств, летательных аппаратов, медоборудования, химических веществ и продуктов, лекарственных средств и т. д. Чтобы претендовать на льготы, доля доходов от реализации разработанных и произведенных товаров должна составлять не менее 70% в общей выручке. Еще одним условием является объем дивидендных выплат, который в течение трех последних лет не должен превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль.