Роскомнадзор соберет лицензии на частоты телекомоператоров в реестр

Проект поправок был внесен правительством еще в 2021 г. Согласно документу, вести реестр будет Роскомнадзор (РКН). В документе также говорится, что порядок формирования и ведения реестра, а также предоставления информации из него ФСО, Минобороны и ФСБ будет определен правительством.