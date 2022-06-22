Роскомнадзор соберет лицензии на частоты телекомоператоров в реестр

Роскомнадзор соберет лицензии на частоты телекомоператоров в реестрС его помощью компании смогут оформлять разрешение на частоты в электронном виде
Госдума 21 июня приняла в первом чтении поправки к закону «О связи», которые дадут операторам возможность получать разрешение на присвоение радиочастоты или радиочастотного канала в электронном виде. Для этого разрешение должно будет вноситься в специально созданный Единый реестр частотных присвоений (ЕРЧП).
Проект поправок был внесен правительством еще в 2021 г. Согласно документу, вести реестр будет Роскомнадзор (РКН). В документе также говорится, что порядок формирования и ведения реестра, а также предоставления информации из него ФСО, Минобороны и ФСБ будет определен правительством.
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