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Ассоциации разработчиков софта хотят упростить IT-компаниям выход на биржу

Это может заинтересовать компании с годовой выручкой от 1 млрд до 25 млрд рублей из реестра Минцифры
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода IT-компаний на биржу за счет господдержки. Об этом рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров на конференции «Иннопром-2022». Информацию подтвердил председатель Совета по инвестициям и биржам при АПКИТ и «Руссофте» Геннадий Марголит, уточнив, что предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Представитель Минцифры подтвердил, что предложения «поступили на рассмотрение и находятся в проработке». В аппарате Чернышенко на запрос «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных