Ассоциации разработчиков софта хотят упростить IT-компаниям выход на биржу

Ассоциации разработчиков софта хотят упростить IT-компаниям выход на биржуЭто может заинтересовать компании с годовой выручкой от 1 млрд до 25 млрд рублей из реестра Минцифры
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода IT-компаний на биржу за счет господдержки. Об этом рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров на конференции «Иннопром-2022». Информацию подтвердил председатель Совета по инвестициям и биржам при АПКИТ и «Руссофте» Геннадий Марголит, уточнив, что предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Представитель Минцифры подтвердил, что предложения «поступили на рассмотрение и находятся в проработке». В аппарате Чернышенко на запрос «Ведомостей» не ответили.
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