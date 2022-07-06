Ассоциации разработчиков софта хотят упростить IT-компаниям выход на биржу

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и ассоциация разработчиков ПО «Руссофт» предложили упростить процесс выхода IT-компаний на биржу за счет господдержки. Об этом рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров на конференции «Иннопром-2022». Информацию подтвердил председатель Совета по инвестициям и биржам при АПКИТ и «Руссофте» Геннадий Марголит, уточнив, что предложения направлены в Минцифры и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.