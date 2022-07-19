Китай и Индию внесли в число надежных стран для персональных данных россиян

В соответствии с принятыми в третьем чтении в начале июля поправками к закону «О персональных данных» включение стран в реестр позволяет осуществлять трансграничную передачу туда ПД: для этого компании необходимо просто уведомить о своих намерениях РКН. Передача ПД в страны, не включенные в перечень, согласно поправкам, не допускается без разрешения ведомства.