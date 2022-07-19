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Китай и Индию внесли в число надежных стран для персональных данных россиян

Это позволит в 2023 году упростить ввоз товаров через каналы параллельного импорта
Екатерина Кинякина
Потенциально включение Китая и Киргизии может упростить логистику ввоза товаров через каналы параллельного импорта / Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) расширил перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (ПД). Проект ведомственного приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов 19 июля. К странам, уже включенным в реестр, добавились Китай, Индия, Таиланд, Кот-Д’Ивуар и Киргизия.

В соответствии с принятыми в третьем чтении в начале июля поправками к закону «О персональных данных» включение стран в реестр позволяет осуществлять трансграничную передачу туда ПД: для этого компании необходимо просто уведомить о своих намерениях РКН. Передача ПД в страны, не включенные в перечень, согласно поправкам, не допускается без разрешения ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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