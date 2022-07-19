Китай и Индию внесли в число надежных стран для персональных данных россиян

Китай и Индию внесли в число надежных стран для персональных данных россиянЭто позволит в 2023 году упростить ввоз товаров через каналы параллельного импорта
Роскомнадзор (РКН) расширил перечень государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (ПД). Проект ведомственного приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов 19 июля. К странам, уже включенным в реестр, добавились Китай, Индия, Таиланд, Кот-Д’Ивуар и Киргизия.
В соответствии с принятыми в третьем чтении в начале июля поправками к закону «О персональных данных» включение стран в реестр позволяет осуществлять трансграничную передачу туда ПД: для этого компании необходимо просто уведомить о своих намерениях РКН. Передача ПД в страны, не включенные в перечень, согласно поправкам, не допускается без разрешения ведомства.
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