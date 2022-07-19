Сервис «Ренессанс страхования» хочет поучаствовать в развитии телемедицины в России

Сервис «Ренессанс страхования» хочет поучаствовать в развитии телемедицины в РоссииИз ранее поданных аналогичных заявок пока ни одна не одобрена
Медтех-сервис Budu, входящий в группу «Ренессанс страхование», подал заявку в Минэкономразвития на создание экспериментального правового режима (ЭПР) по регулированию телемедицины в России, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Само предложение от компании также размещено на сайте ведомства. Заявка Budu получила положительное заключение рабочей группы автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика», куда входят представители Минэкономразвития и Росздравнадзора, рассказал представитель АНО, занимающейся экспертной оценкой ЭПР. Далее свои заключения должны дать Минздрав и Минэкономразвития. Финальное решение об установлении ЭПР принимает правительство.
Предложенный Budu эксперимент предполагает дистанционную постановку предварительного диагноза по определенным заболеваниям. К ним относятся коронавирус, ОРВИ, болезни щитовидной и других эндокринных желез, хронические болезни нижних дыхательных путей, а также заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и т. д. В этом случае врач назначит симптоматическое лечение безрецептурными препаратами онлайн. Дистанционный диагноз может быть поставлен и после очного посещения врача, даже если он вел прием в другой клинике. Во время такой телемедицинской консультации доктор сможет назначать лечение онлайн без ограничений, рассказал представитель Budu.