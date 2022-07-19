Сервис «Ренессанс страхования» хочет поучаствовать в развитии телемедицины в России

Предложенный Budu эксперимент предполагает дистанционную постановку предварительного диагноза по определенным заболеваниям. К ним относятся коронавирус, ОРВИ, болезни щитовидной и других эндокринных желез, хронические болезни нижних дыхательных путей, а также заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и т. д. В этом случае врач назначит симптоматическое лечение безрецептурными препаратами онлайн. Дистанционный диагноз может быть поставлен и после очного посещения врача, даже если он вел прием в другой клинике. Во время такой телемедицинской консультации доктор сможет назначать лечение онлайн без ограничений, рассказал представитель Budu.