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Сервис «Ренессанс страхования» хочет поучаствовать в развитии телемедицины в России

Из ранее поданных аналогичных заявок пока ни одна не одобрена
Анна Киселева Мария Глухова
Максим Стулов / Ведомости

Медтех-сервис Budu, входящий в группу «Ренессанс страхование», подал заявку в Минэкономразвития на создание экспериментального правового режима (ЭПР) по регулированию телемедицины в России, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Само предложение от компании также размещено на сайте ведомства. Заявка Budu получила положительное заключение рабочей группы автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика», куда входят представители Минэкономразвития и Росздравнадзора, рассказал представитель АНО, занимающейся экспертной оценкой ЭПР. Далее свои заключения должны дать Минздрав и Минэкономразвития. Финальное решение об установлении ЭПР принимает правительство.

Предложенный Budu эксперимент предполагает дистанционную постановку предварительного диагноза по определенным заболеваниям. К ним относятся коронавирус, ОРВИ, болезни щитовидной и других эндокринных желез, хронические болезни нижних дыхательных путей, а также заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и т. д. В этом случае врач назначит симптоматическое лечение безрецептурными препаратами онлайн. Дистанционный диагноз может быть поставлен и после очного посещения врача, даже если он вел прием в другой клинике. Во время такой телемедицинской консультации доктор сможет назначать лечение онлайн без ограничений, рассказал представитель Budu.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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