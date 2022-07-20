Телемедицина не нашла поддержки у Минздрава

Телемедицина не нашла поддержки у МинздраваВедомство заблокировало все заявки на создание экспериментально-правовых режимов
Министерство здравоохранения выступило против введения экспериментально-правовых режимов (ЭПР) в сфере медицины. На совещании 20 июля в Минэкономразвития с участием представителей Минздрава и экспертов профильной рабочей группы Минздрав заблокировал четыре заявки на создание ЭПР, поданные медицинскими сервисами и ранее одобренные АНО «Цифровая экономика». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, присутствовавших на совещании, и подтвердил руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман.
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев. «Мы все прокомментируем, когда доработают ЭПР по замечаниям Минздрава. Сейчас компетентен только Минздрав комментировать», – пояснил он. В Минздраве не ответили на запрос «Ведомостей».