Телемедицина не нашла поддержки у Минздрава

Министерство здравоохранения выступило против введения экспериментально-правовых режимов (ЭПР) в сфере медицины. На совещании 20 июля в Минэкономразвития с участием представителей Минздрава и экспертов профильной рабочей группы Минздрав заблокировал четыре заявки на создание ЭПР, поданные медицинскими сервисами и ранее одобренные АНО «Цифровая экономика». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, присутствовавших на совещании, и подтвердил руководитель направления цифровой медицины «Инвитро» Борис Зингерман.