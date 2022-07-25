Кредиторы и контрагенты «Связного» требуют с сети 14,3 млрд рублей

Кредиторы и контрагенты «Связного» требуют с сети 14,3 млрд рублейЭто может привести к банкротству компании
С начала года к сети «Связной» было подано в общей сложности 79 исков на общую сумму 14,26 млрд руб. от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний и проч., следует из базы арбитражных судов. К примеру, крупный дистрибутор электроники и бытовой техники Merlion требует с компании в Арбитражном суде Москвы 5,6 млрд руб. Само заявление пока не принято к рассмотрению, основание иска в карточке дела пока не указано. В Merlion и «Связном» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель компании, работающей на рынке электроники, предполагает, что ответчик, скорее всего, вовремя не расплатился со своим контрагентом за поставки товара.
6 млрд руб. со «Связного» требует Альфа-банк, еще 2,4 млрд руб. – Совкомбанк. Причину подачи исков они не раскрывают. Представитель Альфа-банка сообщил лишь, что обращению в суд предшествовали многомесячные переговоры с заемщиком: «Но без готовности менеджмента ГК «Связной» в том числе к выполнению своих обязательств нашей последней, вынужденной мерой стала подача иска».
А вот с Совкомбанком ответчик находится в конструктивном диалоге, говорит представитель этой финансовой организации. Он рассчитывает, что «все кредиторы и компания придут к общим решениям в обозримое время», не уточняя подробностей.
«Ростелеком» взыскивает со «Связного» 1 млн руб. задолженности за услуги связи в период 2019–2020 гг., сообщил представитель компании.
Кому принадлежит «Связной»
Сеть магазинов «Связной» была создана Максимом Ноготковым в 2002 г. К 2014 г. группа накопила долгов на 60 млрд руб., это привело к смене собственника – контрольный пакет группы выкупила Solvers Олега Малиса. В 2019 г. совладельцы «Связного» и «Евросети» – «Мегафон» и группа Solvers – осуществили сделку по объединению бизнесов.
Сейчас у DTSRetail пакет в 69,25%, у Euroset Holding N.V. – 24,89%, у АО «ГК «Связной» – 5,61% и 0,25% у офшора Cinnamon Shore Ltd. Через DTSRetail «Мегафону» в «Связном» принадлежит 25% плюс 1 акция, писали «Ведомости».
С 2017 по 2020 г. ООО «Сеть Связной» (юрлицо, занимающееся розничной торговлей электроникой) продолжало наращивать выручку и генерировать убытки (почти 5 млрд руб. в 2019 г. при выручке 95,3 млрд руб., около 2 млрд руб. убытка в 2020 г. при выручке 102 млрд руб.), но в 2021 г. вышла в прибыль – 15,2 млн руб. при рекордном для сети обороте в 105 млрд руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают иски к «Связному» с начавшимися в конце февраля этого года экономическими сложностями у многих участников рынка. Это, в свою очередь, по их мнению, может привести к банкротству компании. Сейчас, согласно данным Федресурса, группа пользуется мораторием на банкротство, который действует до 1 октября 2022 г.
Многие ритейлеры испытывали проблемы в период пандемии из-за вынужденно закрытых магазинов и, как следствие, низких продаж. «Но в начале 2022 г. ситуация не выглядела угрожающей для «Связного» – компании удалось впервые за несколько лет показать небольшую чистую прибыль и улучшить структуру кредитной нагрузки, т. е. порядка 40% долгов перед банками были переведены в долгосрочные обязательства, а краткосрочная задолженность сократилась», – говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сейчас «Связной» оказался в неустойчивом финансовом положении.
По иску Совкомбанка уже назначено основное судебное заседание (на 14 сентября. – «Ведомости») и велика вероятность, что скоро будет вынесено решение о взыскании с сети 2,4 млрд руб. долга: исходя из анализа материалов этого дела видно, что ей уже давалась платная рассрочка погашения долга, и, видимо, предъявление иска – крайняя мера, отмечает управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников.
Увеличивающееся количество исков к ритейлеру глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько объясняет нехваткой операционной выручки на покрытие всех расходов, включая затраты на аренду, закупку дорожающего товара, зарплату персоналу. По ее словам, такая картина исков похожа на предбанкротное состояние. Сейчас все продавцы электроники и бытовой техники лихорадочно ищут способы пополнить товарные запасы по доступным для них ценам, но параллельный импорт, по ее мнению, в полную силу может заработать в лучшем случае к осени.
Финансовые проблемы сети ухудшило то, что часть денег «Связного» могла зависнуть у зарубежных поставщиков, с которыми он работал прежде, указывает руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Кроме того, перед зарубежными поставщиками сформировались обязательства, связанные с оплатой по предоставленной ранее отсрочке платежа, и в то же время работа с новыми партнерами или резкое увеличение масштабов заказов у прежних контрагентов (например, из Китая) требует существенно большего капитала, чем сейчас есть у сети, указывает Бурмистров.
«Сеть уже долго живет в «минусовой экономике» – у нее накоплены долги, поэтому есть вероятность банкротства», – соглашается главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Сейчас ситуация для «Связного» выглядит тревожно, добавляет Бурмистров, так как в условиях, когда у компании идут судебные разбирательства с банками-кредиторами, вряд ли кто-то другой будет готов предоставить финансирование. Половников указывает, что у сети сильный акционер в лице «Мегафона», а о проблемах у другого совладельца группы – компании Solvers – пока не сообщалось. «Но акционеры сети находятся в том же положении, что и кредиторы: если закрыть компанию сейчас, признав ее банкротом, то никто ничего не получит», – рассуждает Муртазин. Поэтому, по его мнению, сеть продолжает функционировать, невзирая на долги. Возможно, владельцы «Связного» предоставят компании дополнительное финансирование и тогда банкротства не будет, допускает Муртазин. Но на эти цели, по его словам, понадобится минимум 3 млрд руб.
Представитель «Мегафона» отказался комментировать ситуацию в «Связном», владелец Solvers Олег Малис не ответил на запрос «Ведомостей».