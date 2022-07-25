Кредиторы и контрагенты «Связного» требуют с сети 14,3 млрд рублей

Кому принадлежит «Связной»

Сеть магазинов «Связной» была создана Максимом Ноготковым в 2002 г. К 2014 г. группа накопила долгов на 60 млрд руб., это привело к смене собственника – контрольный пакет группы выкупила Solvers Олега Малиса. В 2019 г. совладельцы «Связного» и «Евросети» – «Мегафон» и группа Solvers – осуществили сделку по объединению бизнесов.

Сейчас у DTSRetail пакет в 69,25%, у Euroset Holding N.V. – 24,89%, у АО «ГК «Связной» – 5,61% и 0,25% у офшора Cinnamon Shore Ltd. Через DTSRetail «Мегафону» в «Связном» принадлежит 25% плюс 1 акция, писали «Ведомости».

С 2017 по 2020 г. ООО «Сеть Связной» (юрлицо, занимающееся розничной торговлей электроникой) продолжало наращивать выручку и генерировать убытки (почти 5 млрд руб. в 2019 г. при выручке 95,3 млрд руб., около 2 млрд руб. убытка в 2020 г. при выручке 102 млрд руб.), но в 2021 г. вышла в прибыль – 15,2 млн руб. при рекордном для сети обороте в 105 млрд руб.