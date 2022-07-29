«Мегафон» заменил решения SAP сервисом компании из расследования WikiLeaks

Платформа Neon была создана в 2019 г. и изначально функционировала именно как корпоративный портал Nexign, сообщил «Ведомостям» представитель этой компании. В дальнейшем компания приняла решение вывести его на рынок как самостоятельный продукт. Но делать это начали относительно недавно, в прошлом году. На данный момент несколько компаний на рынке находятся в процессе интеграции этого продукта на стадии отладки решения, добавил представитель Nexign, не став раскрывать названия компаний. «Мегафон» стал первым, где платформа запущена в полной мере как импортозамещающее решение SAP SuccessFactors», – отметил он.