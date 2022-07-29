«Мегафон» заменил решения SAP сервисом компании из расследования WikiLeaks

«Мегафон» заменил решения SAP сервисом компании из расследования WikiLeaksОператор перевел HR-процессы на платформу компании из холдинга USM
Nexign – российский разработчик операторских IT-решений из Санкт-Петербурга. До ребрендинга в 2018 г. работала на рынке под названием «Петер-Сервис». Незадолго до этого, в сентябре 2017 г., ресурс WikiLeaks, специализирующийся на публикации сведений о работе спецслужб, сообщил о том, что компания поставляла российским спецслужбам данные об абонентах, полученные через установленные сотовыми операторами сервисы.
«Мегафон» начал перевод HR-подразделений на софт от Nexign в апреле 2022 г. До этого компания использовала решение SAP SuccessFactors. Полный переход на платформу Neon оператор рассчитывает завершить до конца 2022 г.
«Система находится в закрытом контуре «Мегафона», а все данные переведены в собственные ЦОДы компании», – сообщил представитель оператора. Сейчас платформу Neon использует корпоративный портал оператора, рассчитанный на 30 000 сотрудников «Мегафона» и его дочерних компаний. «Переход на отечественный софт позволит не зависеть от регулярных лицензионных платежей и экономить десятки миллионов рублей ежегодно», – рассчитывают в «Мегафоне».
Платформа Neon была создана в 2019 г. и изначально функционировала именно как корпоративный портал Nexign, сообщил «Ведомостям» представитель этой компании. В дальнейшем компания приняла решение вывести его на рынок как самостоятельный продукт. Но делать это начали относительно недавно, в прошлом году. На данный момент несколько компаний на рынке находятся в процессе интеграции этого продукта на стадии отладки решения, добавил представитель Nexign, не став раскрывать названия компаний. «Мегафон» стал первым, где платформа запущена в полной мере как импортозамещающее решение SAP SuccessFactors», – отметил он.
«Решение SAP SuccessFactors использовалось для развития персонала в МТС с 2015 по 2019 год. SuccessFactors не полностью удовлетворял наши потребности, поэтому в 2019 году мы мигрировали с него на решение собственной разработки», – сообщил «Ведомостям» Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС.
Что такое Nexign
С 2008 г. Nexign (на тот момент – «Петер Сервис») входила в холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова, в этот же холдинг входит и «Мегафон». В конце 2018 г. компанию выкупил «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова. В дальнейшем этот холдинг вошел в состав USM, но в марте 2022 г. был консолидирован его основателем Антоном Черемепенниковым. Nexign же, в рамках раздела активов, осталась в периметре USM. Сейчас компания сосредоточена на разработке различных технологий для телеком-операторов, в частности конвергентных BSS-решения для управления ключевыми процессами компаний, добавил представитель компании.
«Если отбросить в сторону функционал по защите информации в решениях SAP или отечественных компаний (а он может сильно отличаться), то нахождение самой системы и ее данных во внутреннем контуре делает их немного более защищенными по сравнению с облачным решением SAP», – отмечает независимый эксперт о информационной безопасности Алексей Лукацкий.
С другой стороны, на рынке известны примеры утечек данных «из якобы закрытых» систем, что происходило либо по вине персонала, либо за счет неустраненных уязвимостей, продолжил Лукацкий. Поэтому многое будет зависеть от мероприятий, «которые оператор связи будет выстраивать вокруг системы и ее данных, направленных на предотвращение несанкционированных действий, их мониторинг и, самое главное, оперативное реагирование в случае обнаружения атаки или утечки».