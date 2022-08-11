Убытки СП «AliExpress Россия» в первом полугодии могли достичь 11 млрд рублей

Убытки СП «AliExpress Россия» в первом полугодии могли достичь 11 млрд рублейVK списала инвестиции в СП еще в I квартале и не признала новые потери в отчетности
Доля VK в общих убытках СП «AliExpress Россия» за II квартал 2022 г. составила 1,6 млрд руб., следует из промежуточной финансовой отчетности холдинга за отчетный период. Сама VK указывает эту сумму в отчетности как «непризнанную», так как еще в I квартале списала инвестиции в проект.
Совместное предприятие «AliExpress Россия» было создано на базе местных активов компаний AliExpress и Tmall, принадлежащих Alibaba Group. При создании AliExpress Russia основным владельцем компании стала китайская Alibaba Group с долей 55,7%. «Мегафон» получил 24,3%, Mail.ru Group (теперь VK) – 15%, РФПИ – 5%. В 2021 г. РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций СП у Alibaba Group, а «Мегафон» продал свою долю кипрской USM International Алишера Усманова и партнеров.