Убытки СП «AliExpress Россия» в первом полугодии могли достичь 11 млрд рублей

Доля VK в общих убытках СП «AliExpress Россия» за II квартал 2022 г. составила 1,6 млрд руб., следует из промежуточной финансовой отчетности холдинга за отчетный период. Сама VK указывает эту сумму в отчетности как «непризнанную», так как еще в I квартале списала инвестиции в проект.