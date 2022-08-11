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Убытки СП «AliExpress Россия» в первом полугодии могли достичь 11 млрд рублей

VK списала инвестиции в СП еще в I квартале и не признала новые потери в отчетности
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Убытки СП «AliExpress Россия» в первом полугодии могли достичь 11 млрд рублей / Евгений Разумный / Ведомости

Доля VK в общих убытках СП «AliExpress Россия» за II квартал 2022 г. составила 1,6 млрд руб., следует из промежуточной финансовой отчетности холдинга за отчетный период. Сама VK указывает эту сумму в отчетности как «непризнанную», так как еще в I квартале списала инвестиции в проект.

Совместное предприятие «AliExpress Россия» было создано на базе местных активов компаний AliExpress и Tmall, принадлежащих Alibaba Group. При создании AliExpress Russia основным владельцем компании стала китайская Alibaba Group с долей 55,7%. «Мегафон» получил 24,3%, Mail.ru Group (теперь VK) – 15%, РФПИ – 5%. В 2021 г. РФПИ вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций СП у Alibaba Group, а «Мегафон» продал свою долю кипрской USM International Алишера Усманова и партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных