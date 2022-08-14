От «Мегафона» требуют убрать сотовую вышку с штаба Приволжско-Уральского военного округа

От «Мегафона» требуют убрать сотовую вышку с штаба Приволжско-Уральского военного округаОператор настаивает, что пока не может перенести оборудование без ущерба для абонентов
Военные требуют от «Мегафона» освободить 4 кв. м на крыше здания и 7 кв. м на чердаке «часовни», расположенной по адресу ул. Фрунзе, 165 в Самаре. Это историческое здание штаба Приволжского (Приволжско-Уральского) военного округа – Дом Красной армии. Это следует из материалов иска, поданного заместителем военного прокурора Центрального военного округа в интересах РФ в лице «Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений» Минобороны в Арбитражный суд Самарской области. Документы приняты к производству 5 августа, указано в материалах суда.
Оборудование на крыше и чердаке – базовая станция оператора. Она была установлено в начале 2000-х гг. и обеспечивает связью население жилого квартала с плотной застройкой, настаивает представитель «Мегафона». «В связи с истечением контракта с владельцем здания мы переносим это оборудование в новую локацию, недалеко от этого места. Поскольку на базовой станции находится важный транспортный узел, мы не можем отключить оборудование до окончательного переноса его функционала в новую локацию, чтобы не оставлять абонентов вокруг нее без связи», – добавил он. Даты окончания срока действия контракта на размещение оборудования он не назвал.