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От «Мегафона» требуют убрать сотовую вышку с штаба Приволжско-Уральского военного округа

Оператор настаивает, что пока не может перенести оборудование без ущерба для абонентов
Ведомости
От «Мегафона» требуют убрать сотовую вышку с штаба Приволжско-Уральского военного округа / Максим Стулов / Ведомости

Военные требуют от «Мегафона» освободить 4 кв. м на крыше здания и 7 кв. м на чердаке «часовни», расположенной по адресу ул. Фрунзе, 165 в Самаре. Это историческое здание штаба Приволжского (Приволжско-Уральского) военного округа – Дом Красной армии. Это следует из материалов иска, поданного заместителем военного прокурора Центрального военного округа в интересах РФ в лице «Приволжско-Уральского территориального управления имущественных отношений» Минобороны в Арбитражный суд Самарской области. Документы приняты к производству 5 августа, указано в материалах суда.

Оборудование на крыше и чердаке – базовая станция оператора. Она была установлено в начале 2000-х гг. и обеспечивает связью население жилого квартала с плотной застройкой, настаивает представитель «Мегафона». «В связи с истечением контракта с владельцем здания мы переносим это оборудование в новую локацию, недалеко от этого места. Поскольку на базовой станции находится важный транспортный узел, мы не можем отключить оборудование до окончательного переноса его функционала в новую локацию, чтобы не оставлять абонентов вокруг нее без связи», – добавил он. Даты окончания срока действия контракта на размещение оборудования он не назвал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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