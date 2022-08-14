От «Мегафона» требуют убрать сотовую вышку с штаба Приволжско-Уральского военного округа

Оборудование на крыше и чердаке – базовая станция оператора. Она была установлено в начале 2000-х гг. и обеспечивает связью население жилого квартала с плотной застройкой, настаивает представитель «Мегафона». «В связи с истечением контракта с владельцем здания мы переносим это оборудование в новую локацию, недалеко от этого места. Поскольку на базовой станции находится важный транспортный узел, мы не можем отключить оборудование до окончательного переноса его функционала в новую локацию, чтобы не оставлять абонентов вокруг нее без связи», – добавил он. Даты окончания срока действия контракта на размещение оборудования он не назвал.