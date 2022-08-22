ФСБ сертифицировала приложение для выдачи электронных подписей через смартфон

ФСБ сертифицировала приложение для выдачи электронных подписей через смартфонНо применение таких подписей будет ограниченным, предупреждают эксперты
Разработчик Sign.Me получил разрешение ФСБ выдавать квалифицированную электронную подпись (ЭП) через смартфон, без личной явки в удостоверяющий центр. Служба выдала сервису сертификат, который наделяет такую электронную подпись юридической силой и позволяет приравнивать ее к собственноручной.
Квалифицированная ЭП нужна юрлицам, ИП, госслужащим или физлицам для оформления юридически значимых документов. В частности, она используется для участия в электронных торгах, работы в госсистемах и на госпорталах.
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