«Сибур» вывел свои IT-разработки на международный рынок

«Сибур» вывел свои IT-разработки на международный рынокНефтехимическая компания начинает продавать свой софт в Казахстане
Нефтехимический холдинг «Сибур» начал продавать собственные IT-разработки в Казахстан в партнерстве с местной «дочкой» «Билайна». Речь идет о технологиях промышленного интернета вещей (IIoT) и AR-платформе для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования. Разработкой этих продуктов занимается подразделение холдинга «Сибур диджитал».
Продажами решений в Казахстане будет заниматься дочерняя структура «Вымпелкома» «Beeline Казахстан», а внедрением технологий у заказчиков – объединенная команда IT-специалистов, рассказал «Ведомостям» представитель «Сибура». Информацию об этом подтвердил и представитель «Beeline Казахстан».
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