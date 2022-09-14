«Сибур» вывел свои IT-разработки на международный рынок

Нефтехимический холдинг «Сибур» начал продавать собственные IT-разработки в Казахстан в партнерстве с местной «дочкой» «Билайна». Речь идет о технологиях промышленного интернета вещей (IIoT) и AR-платформе для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования. Разработкой этих продуктов занимается подразделение холдинга «Сибур диджитал».