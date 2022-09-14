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«Сибур» вывел свои IT-разработки на международный рынок

Нефтехимическая компания начинает продавать свой софт в Казахстане
Анастасия Курашева
Сейчас минимальная стоимость IIoT-комплекса «Сибура» в России составляет около 2 млн руб. / Андрей Гордеев / Ведомости

Нефтехимический холдинг «Сибур» начал продавать собственные IT-разработки в Казахстан в партнерстве с местной «дочкой» «Билайна». Речь идет о технологиях промышленного интернета вещей (IIoT) и AR-платформе для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования. Разработкой этих продуктов занимается подразделение холдинга «Сибур диджитал».

Продажами решений в Казахстане будет заниматься дочерняя структура «Вымпелкома» «Beeline Казахстан», а внедрением технологий у заказчиков – объединенная команда IT-специалистов, рассказал «Ведомостям» представитель «Сибура». Информацию об этом подтвердил и представитель «Beeline Казахстан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных