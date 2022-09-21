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Российские компании исключили из альянса по разработке оборудования для 5G

Они лишь смогут пользоваться сделанными наработками для дальнейших исследований
Екатерина Кинякина
С 2021 по 2027 г. совокупные затраты российских операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн руб., прогнозировало агентство АКРА в 2021 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN (Radio Access Network) приостановил членство российских участников «Сколтеха» и МТС. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из разработчиков телекомоборудования. Упоминания отечественных компаний были убраны с официального сайта альянса, убедились «Ведомости». В OpenRAN не ответили на запрос «Ведомостей».

Идея альянса, созданного в 2018 г. в Германии, заключалась в том, чтобы его участники могли совместно разрабатывать оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Фактически ассоциация продвигала интересы операторов сотовой связи и была нацелена на выработку открытых требований к оборудованию. Это позволяло операторам иметь больше независимости от доминирующих на рынке вендоров – европейских Nokia и Ericsson и китайской Huawei. В числе участников альянса – Samsung, Cisco, Dell, AT&T, Verizon и другие вендоры и операторы связи. «Сколтех» и МТС присоединились к нему в декабре 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных