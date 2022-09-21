Российские компании исключили из альянса по разработке оборудования для 5G

Идея альянса, созданного в 2018 г. в Германии, заключалась в том, чтобы его участники могли совместно разрабатывать оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Фактически ассоциация продвигала интересы операторов сотовой связи и была нацелена на выработку открытых требований к оборудованию. Это позволяло операторам иметь больше независимости от доминирующих на рынке вендоров – европейских Nokia и Ericsson и китайской Huawei. В числе участников альянса – Samsung, Cisco, Dell, AT&T, Verizon и другие вендоры и операторы связи. «Сколтех» и МТС присоединились к нему в декабре 2019 г.