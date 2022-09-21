Российские компании исключили из альянса по разработке оборудования для 5G

Российские компании исключили из альянса по разработке оборудования для 5GОни лишь смогут пользоваться сделанными наработками для дальнейших исследований
Международный альянс разработчиков телекоммуникационного оборудования OpenRAN (Radio Access Network) приостановил членство российских участников «Сколтеха» и МТС. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из разработчиков телекомоборудования. Упоминания отечественных компаний были убраны с официального сайта альянса, убедились «Ведомости». В OpenRAN не ответили на запрос «Ведомостей».
Идея альянса, созданного в 2018 г. в Германии, заключалась в том, чтобы его участники могли совместно разрабатывать оборудование для сетей 5G и последующих поколений связи на базе открытой архитектуры. Фактически ассоциация продвигала интересы операторов сотовой связи и была нацелена на выработку открытых требований к оборудованию. Это позволяло операторам иметь больше независимости от доминирующих на рынке вендоров – европейских Nokia и Ericsson и китайской Huawei. В числе участников альянса – Samsung, Cisco, Dell, AT&T, Verizon и другие вендоры и операторы связи. «Сколтех» и МТС присоединились к нему в декабре 2019 г.